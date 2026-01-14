«Спартак» не будет прерывать аренду Чернова из «Крыльев Советов»

1768400487

сегодня, 17:21

Московский футбольный клуб «Спартак» не будет прерывать аренду защитника из самарских «Крыльев Советов». Об этом журналистам сообщил спортивный директор .

Чернов находится в аренде в «Крыльях Советов» до конца сезона.

«Никита Чернов не входит в наши планы, мы не планируем возвращать его сейчас из аренды. У нас четыре центральных защитника. Срджан Бабич восстанавливается, вернется в апреле», — сказал Кахигао.

Также Кахигао рассказал о развитии игроков молодежной команды: «Важно понимать, что клуб сосредоточен не только на основной команде, но и на развитии своих воспитанников. Завтра отправляемся в Дубай, и они тоже поедут».

«У нас есть фасттрек, это сбор молодых футболистов. Они пользуются всей инфраструктурой основной команды, очень важно сокращать дистанцию между основой и молодежной командой. Они должны тоже хвататься на все возможности, что им представляются», — добавил Кахигао.