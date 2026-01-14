Top.Mail.Ru
«Спартак» не будет прерывать аренду Чернова из «Крыльев Советов»

сегодня, 17:21

Московский футбольный клуб «Спартак» не будет прерывать аренду защитника Никиты Чернова из самарских «Крыльев Советов». Об этом журналистам сообщил спортивный директор Франсис Кахигао.

Чернов находится в аренде в «Крыльях Советов» до конца сезона.

«Никита Чернов не входит в наши планы, мы не планируем возвращать его сейчас из аренды. У нас четыре центральных защитника. Срджан Бабич восстанавливается, вернется в апреле», — сказал Кахигао.

Также Кахигао рассказал о развитии игроков молодежной команды: «Важно понимать, что клуб сосредоточен не только на основной команде, но и на развитии своих воспитанников. Завтра отправляемся в Дубай, и они тоже поедут».

«У нас есть фасттрек, это сбор молодых футболистов. Они пользуются всей инфраструктурой основной команды, очень важно сокращать дистанцию между основой и молодежной командой. Они должны тоже хвататься на все возможности, что им представляются», — добавил Кахигао.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:51, ред.
Ах вот оно что, а я думаю чего это Спартак с какждым сезоном всё хуже и хуже играет, так это оказывается сокращение дистанции с молодёжкой просто идёт полным ходом. Проблемы только создаёт что молодёжка тоже теряет в качестве и приходится за этой деградацией ещё и гнаться. С такими задачами как эта конечно Никита Чернов лишний игрок. Вообще тогда можно продать всех кто ещё играет, а оставить таких ребят как Зобнин и мигом молодёжку и обгоним и перегоним.

Вообще в условиях ужесточения лимита не иметь планы на Чернова как минимум не разумно, при том что он довольно таки добротный защитник. Ну а говорить о таком прямым текстом наверное ещё и безграмотно с дипломатической точки зрения, после таких слов и сам Чернов может не захотеть прерывать аренду.

Поражает меня этот Какахигао своей безграмотностью. Либо он уже давно в отличии от нас в курсе что среди задач поставленных Лукойлом титулы и высокие места не стоят и работает исходя из этих вводных данных. Ну тогда всё сходится.
