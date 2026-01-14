«Спартак» не будет прерывать аренду Чернова из «Крыльев Советов»

Московский футбольный клуб «Спартак» не будет прерывать аренду защитника Никиты Чернова из самарских «Крыльев Советов». Об этом журналистам сообщил спортивный директор Франсис Кахигао.
Чернов находится в аренде в «Крыльях Советов» до конца сезона.
«Никита Чернов не входит в наши планы, мы не планируем возвращать его сейчас из аренды. У нас четыре центральных защитника. Срджан Бабич восстанавливается, вернется в апреле», — сказал Кахигао.
Также Кахигао рассказал о развитии игроков молодежной команды: «Важно понимать, что клуб сосредоточен не только на основной команде, но и на развитии своих воспитанников. Завтра отправляемся в Дубай, и они тоже поедут».
«У нас есть фасттрек, это сбор молодых футболистов. Они пользуются всей инфраструктурой основной команды, очень важно сокращать дистанцию между основой и молодежной командой. Они должны тоже хвататься на все возможности, что им представляются», — добавил Кахигао.
Вообще в условиях ужесточения лимита не иметь планы на Чернова как минимум не разумно, при том что он довольно таки добротный защитник. Ну а говорить о таком прямым текстом наверное ещё и безграмотно с дипломатической точки зрения, после таких слов и сам Чернов может не захотеть прерывать аренду.
Поражает меня этот Какахигао своей безграмотностью. Либо он уже давно в отличии от нас в курсе что среди задач поставленных Лукойлом титулы и высокие места не стоят и работает исходя из этих вводных данных. Ну тогда всё сходится.
