Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карседо рассказал, как изменился «Спартак» с 2012 года

сегодня, 17:54

Московский футбольный клуб «Спартак» с 2012 года, когда Хуан Карседо работал там в штабе Унаи Эмери, стал более стабилен и организован, а также приобрел новую инфраструктуру. Об этом Карседо рассказал журналистам.

Испанец в начале января был назначен на должность главного тренера команды.

«Это был наш первый заграничный опыт на тот момент, да, мы были успешны в Испании, за границей не работали, — сказал Карседо в ответ на вопрос о том, какие ошибки, допущенные в 2012 году, он не повторит. — Сейчас мы много где поработали, этот компонент может стать главным. За эти два дня я увидел, как работает клуб».

«Я вижу больше стабильности, организации. Сейчас важный момент — это домашний стадион. Есть наша арена, наш дом. Тогда мы играли в „Лужниках“ домашние матчи», — добавил главный тренер красно-белых.

Также Карседо пообещал, что тренерский штаб постарается исправить ситуацию с неудачами испанских тренеров в России. «Могу сказать, что постараемся эту статистику исправить. Быть успешными и завоевать трофей», — отметил он.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дзюба назвал переход из «Спартака» в «Зенит» самым трудным решением в жизни
Сегодня, 17:15
Тренер «Спартака» Карседо назвал Дзюбу большим футболистом
Сегодня, 16:59
Дзюба рассказал, что планировал попробовать стать актером
Сегодня, 14:47
Игнатьев прокомментировал назначение Артиги тренером «Рубина»
Сегодня, 14:26
Дзюба назвал атмосферу в «Акроне» сильной и дружеской
Сегодня, 11:47
Дзюбу шокировал вызов в сборную России в 2025 году
Сегодня, 10:39
Все комментарии
8455gc82ryuu
8455gc82ryuu
сегодня в 20:22
Он случайно клуб не попутал... и это он говорит про Спартак?
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:28
Карседо сегодня просто персона дня. Слишком много его в эфире...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:10, ред.
Ох не нравятся мне эти скоропалительные заявления и выводы, чувствуется поверхностность незрелой личности во всём этом. Это как зайти в метро увидеть новые турникеты и начать кричать как тут всё классно сделали, а кто знает вдруг в тоннелях рельсы все уже ржавые и потрескавшиеся и скоро поезда под откос пойдут. Понятно что в Спартаке за 25 лет научились лучше всего пускать пыль в глаза и создавать видимость порядка и благополучия. Непонятно почему новый тренер повёлся на весь этот напускной лоск. И недели не пробыл в команде а уже в курсе всего. Синдром отличника берёт верх над здравым смыслом и способности к анализу. Ещё даже игры не сыграли, о чём вообще болтать, сидеть и работать надо, тем более с этим Спартаком работы непочатый край. Зрелый человек бы отказался бы в эти лукойловские игры играть чисто из самоуважения и молча пошёл бы работать чем под дудку руководства пыль в глаза болельщикам пускать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 