Карседо рассказал, как изменился «Спартак» с 2012 года

1768402470

сегодня, 17:54

Московский футбольный клуб «Спартак» с 2012 года, когда работал там в штабе Унаи Эмери, стал более стабилен и организован, а также приобрел новую инфраструктуру. Об этом Карседо рассказал журналистам.

Испанец в начале января был назначен на должность главного тренера команды.

«Это был наш первый заграничный опыт на тот момент, да, мы были успешны в Испании, за границей не работали, — сказал Карседо в ответ на вопрос о том, какие ошибки, допущенные в 2012 году, он не повторит. — Сейчас мы много где поработали, этот компонент может стать главным. За эти два дня я увидел, как работает клуб».

«Я вижу больше стабильности, организации. Сейчас важный момент — это домашний стадион. Есть наша арена, наш дом. Тогда мы играли в „Лужниках“ домашние матчи», — добавил главный тренер красно-белых.

Также Карседо пообещал, что тренерский штаб постарается исправить ситуацию с неудачами испанских тренеров в России. «Могу сказать, что постараемся эту статистику исправить. Быть успешными и завоевать трофей», — отметил он.