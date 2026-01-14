Карседо планирует поставить в «Спартаке» зрелищный и атакующий футбол

Испанский тренер Хуан Карседо хочет поставить в московском «Спартаке» зрелищный и атакующий футбол. Об этом Карседо рассказал журналистам.
Карседо возглавил «Спартак» в начале января, подписав контракт до лета 2028 года.
«Могу сказать, что я не зациклен на владении мячом, — сказал Карседо. — Отмечу, что я больше про то, чтобы создавать моменты и играть в зрелищный футбол. Все мои команды всегда были физически сильны. Мы работаем над этим с тренерским штабом».
«Впереди будет большой отрезок, это идеальный момент лучше познакомиться с командой. Мы с нетерпением ждем завтрашнего дня — улетаем [на сборы] в Дубай и будем работать», — добавил тренер.
Также Карседо ответил на вопрос о том, будут ли проблемы со звездными футболистами. «Я работаю в футболе давно, были ПСЖ, „Арсенал“, „Спартак“, у меня хорошее отношение практически со всеми футболистами, с кем я работал, — отметил Карседо. — Я не могу сказать, что будет успех, но наша задача сейчас сделать все для этого за счет своей вовлеченности, страсти. „Спартак“ — это самый успешный клуб в России, мы попытаемся сделать все, чтобы прийти к успеху».
Да, я знаю. Но у меня нет информации об игроке. А то, что они обошли Торино, так потому что предложили больше, только и всего. Ведь нигде же столько не платят как в России.)))
Вот тебе "свежачок" о Динамо:
"Рикардо в Динамо за €6,5 млн: москвичи согласовали выкуп защитника Ботафого, об интересе к которому уже сообщал Карп. Бразильцы сохранят за собой 20% с прибыли от продажи центрбэка. В споре за 23-летнего Рикардо Динамо обошло Торино, — докладывает Globo
Ну ладно, Карседо, Удачи тебе!!! Хочется верить в твою ХАРИЗМУ!!! Пора возрождаться, Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
