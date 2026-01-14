Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтратегия и тактикаРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карседо планирует поставить в «Спартаке» зрелищный и атакующий футбол

сегодня, 17:57

Испанский тренер Хуан Карседо хочет поставить в московском «Спартаке» зрелищный и атакующий футбол. Об этом Карседо рассказал журналистам.

Карседо возглавил «Спартак» в начале января, подписав контракт до лета 2028 года.

«Могу сказать, что я не зациклен на владении мячом, — сказал Карседо. — Отмечу, что я больше про то, чтобы создавать моменты и играть в зрелищный футбол. Все мои команды всегда были физически сильны. Мы работаем над этим с тренерским штабом».

«Впереди будет большой отрезок, это идеальный момент лучше познакомиться с командой. Мы с нетерпением ждем завтрашнего дня — улетаем [на сборы] в Дубай и будем работать», — добавил тренер.

Также Карседо ответил на вопрос о том, будут ли проблемы со звездными футболистами. «Я работаю в футболе давно, были ПСЖ, „Арсенал“, „Спартак“, у меня хорошее отношение практически со всеми футболистами, с кем я работал, — отметил Карседо. — Я не могу сказать, что будет успех, но наша задача сейчас сделать все для этого за счет своей вовлеченности, страсти. „Спартак“ — это самый успешный клуб в России, мы попытаемся сделать все, чтобы прийти к успеху».

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер костромского «Спартака» назвал агрессивный футбол философией клуба
25 ноября 2025
В «Барселоне» готовы играть без классического центрфорварда
08 октября 2025
Руни: «В плане тактики ван Гал был намного впереди Фергюсона»
09 сентября 2025
СлухиФутболисты «Манчестер Юнайтед» сомневаются в тактике Аморима
28 августа 2025
ЦСКА удивил на старте сезона. Команда без суперзвёзд в атаке легко создаёт голы
24 августа 2025Roman Novikov в блоге Тактический лабиринтКомментарии6
У «Спартака» обновления в обороне. Нашли двух футболистов и переходят на другую схему
20 августа 2025Roman Novikov в блоге Тактический лабиринтКомментарии3
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 20:32
Привет, Володя!!!
Да, я знаю. Но у меня нет информации об игроке. А то, что они обошли Торино, так потому что предложили больше, только и всего. Ведь нигде же столько не платят как в России.)))
derrik2000
derrik2000 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:29
Привет, Витя! )
Вот тебе "свежачок" о Динамо:

"Рикардо в Динамо за €6,5 млн: москвичи согласовали выкуп защитника Ботафого, об интересе к которому уже сообщал Карп. Бразильцы сохранят за собой 20% с прибыли от продажи центрбэка. В споре за 23-летнего Рикардо Динамо обошло Торино, — докладывает Globo
jujjr6794mv2
jujjr6794mv2
сегодня в 20:20
Как говорится трындень это не мешки второчить... очень сомневаюсь что в короткий срок он сумеет это сделать, а большего времени ему могут не дать.
lotsman
lotsman
сегодня в 19:25
Свежо предание............. Ну дай Бог. Для меня лично всегда было интересно противостояние с тем, атакующим Спартаком, когда Спартак был СПАРТАКОМ. У Карседо будет достаточно времени для определения состояния нынешнего Спартака и для принятия решения по основным схемам игры.
22wjuf7a3ezg
22wjuf7a3ezg
сегодня в 19:24
В принципе все кто не приходит на его место, обещают то же самое
Capral
Capral
сегодня в 18:43
Как по мне- несколько заносчивое интервью, типа: да всё знаю, со всеми знаком, никаких проблем, только вперед! Ну, Дай БОГ, чтобы у тебя всё получилось. По составу, Спартак должен бороться за самые высокие места. Что касается того, что Карседо не сторонник долгого владения мячом, а за быстрый футбол. Хорошо, атака Спартака позволяет играть в такой футбол, хотя, при Станковиче, спартачи часто и по долгу разыгрывали мяч... У Великого Бескова Спартак тоже играл быстро и не возился долго с мячом- это больше был удел тбилисского Динамо.
Ну ладно, Карседо, Удачи тебе!!! Хочется верить в твою ХАРИЗМУ!!! Пора возрождаться, Величайшему советскому Клубу!!!!!!!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:19, ред.
Этим надо на сборы не в Дубай улетать а в Сибирь уже давно. В Дубае они опять всё выиграют и новый тренер решит что тренирует лучшую версию мадридского Реала и работать ни к чему.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 