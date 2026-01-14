Карседо планирует поставить в «Спартаке» зрелищный и атакующий футбол

1768402670

сегодня, 17:57

Испанский тренер хочет поставить в московском «Спартаке» зрелищный и атакующий футбол. Об этом Карседо рассказал журналистам.

Карседо возглавил «Спартак» в начале января, подписав контракт до лета 2028 года.

«Могу сказать, что я не зациклен на владении мячом, — сказал Карседо. — Отмечу, что я больше про то, чтобы создавать моменты и играть в зрелищный футбол. Все мои команды всегда были физически сильны. Мы работаем над этим с тренерским штабом».

«Впереди будет большой отрезок, это идеальный момент лучше познакомиться с командой. Мы с нетерпением ждем завтрашнего дня — улетаем [на сборы] в Дубай и будем работать», — добавил тренер.