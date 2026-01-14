В «Спартаке» объяснили, почему выбрали Карседо главным тренером

1768403232

сегодня, 18:07

Московский «Спартак» утвердил кандидатуру испанца на посту главного тренера благодаря его хорошей и успешной истории работы в других футбольных клубах. Об этом журналистам рассказал спортивный директор «Спартака» .

Карседо возглавил «Спартак» в начале января. Исполняющим обязанности был Вадим Романов после ухода Деяна Станковича.

«Технический комитет решал вопрос по Деяну Станковичу, совету директоров важна была стабильность, за 21 год только одно чемпионство, — сказал Кахигао. — В случае со Станковичем результата не было. С Карседо мы работали в „Арсенале“, я видел, как он работает, как он вовлечен, при этом у нас был определенный список».

«Мы анализировали доступность тренера, политическую ситуацию. Многие тренеры не хотят ехать в Россию. Важно, чтобы тренер был успешным. Мы не можем отрицать хорошие выступления Карседо с его командами, история его работы и побед очень большая. Я предложил кандидатуру, и совет директоров меня полностью поддержал. Карседо — это специалист высочайшего уровня, который достоин тут работать. Да, если у Карседо не получится, это моя ответственность», — добавил Кахигао.

Карседо рассказал, почему перешел из кипрского «Пафоса», выступающего в Лиге чемпионов, в «Спартак». «Спартак» знают везде, это известная команда, — сказал Карседо. — Да, «Пафос» играет в Лиге чемпионов. Там меня любили, предложение «Спартака» было не единственным. «Пафос» тоже хотел продлить контракт. Мы общались с Франсисом, он показал, что верит в меня. Деньги — не главная мотивация, почему я тут".