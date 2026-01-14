В «Спартаке» объяснили, почему выбрали Карседо главным тренером

Московский «Спартак» утвердил кандидатуру испанца Хуана Карседо на посту главного тренера благодаря его хорошей и успешной истории работы в других футбольных клубах. Об этом журналистам рассказал спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.
Карседо возглавил «Спартак» в начале января. Исполняющим обязанности был Вадим Романов после ухода Деяна Станковича.
«Технический комитет решал вопрос по Деяну Станковичу, совету директоров важна была стабильность, за 21 год только одно чемпионство, — сказал Кахигао. — В случае со Станковичем результата не было. С Карседо мы работали в „Арсенале“, я видел, как он работает, как он вовлечен, при этом у нас был определенный список».
«Мы анализировали доступность тренера, политическую ситуацию. Многие тренеры не хотят ехать в Россию. Важно, чтобы тренер был успешным. Мы не можем отрицать хорошие выступления Карседо с его командами, история его работы и побед очень большая. Я предложил кандидатуру, и совет директоров меня полностью поддержал. Карседо — это специалист высочайшего уровня, который достоин тут работать. Да, если у Карседо не получится, это моя ответственность», — добавил Кахигао.
Карседо рассказал, почему перешел из кипрского «Пафоса», выступающего в Лиге чемпионов, в «Спартак». «Спартак» знают везде, это известная команда, — сказал Карседо. — Да, «Пафос» играет в Лиге чемпионов. Там меня любили, предложение «Спартака» было не единственным. «Пафос» тоже хотел продлить контракт. Мы общались с Франсисом, он показал, что верит в меня. Деньги — не главная мотивация, почему я тут".
Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. Позднее Карседо помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале». После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.