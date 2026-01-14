Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Спартаке» объяснили, почему выбрали Карседо главным тренером

сегодня, 18:07

Московский «Спартак» утвердил кандидатуру испанца Хуана Карседо на посту главного тренера благодаря его хорошей и успешной истории работы в других футбольных клубах. Об этом журналистам рассказал спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

Карседо возглавил «Спартак» в начале января. Исполняющим обязанности был Вадим Романов после ухода Деяна Станковича.

«Технический комитет решал вопрос по Деяну Станковичу, совету директоров важна была стабильность, за 21 год только одно чемпионство, — сказал Кахигао. — В случае со Станковичем результата не было. С Карседо мы работали в „Арсенале“, я видел, как он работает, как он вовлечен, при этом у нас был определенный список».

«Мы анализировали доступность тренера, политическую ситуацию. Многие тренеры не хотят ехать в Россию. Важно, чтобы тренер был успешным. Мы не можем отрицать хорошие выступления Карседо с его командами, история его работы и побед очень большая. Я предложил кандидатуру, и совет директоров меня полностью поддержал. Карседо — это специалист высочайшего уровня, который достоин тут работать. Да, если у Карседо не получится, это моя ответственность», — добавил Кахигао.

Карседо рассказал, почему перешел из кипрского «Пафоса», выступающего в Лиге чемпионов, в «Спартак». «Спартак» знают везде, это известная команда, — сказал Карседо. — Да, «Пафос» играет в Лиге чемпионов. Там меня любили, предложение «Спартака» было не единственным. «Пафос» тоже хотел продлить контракт. Мы общались с Франсисом, он показал, что верит в меня. Деньги — не главная мотивация, почему я тут".

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери. Позднее Карседо помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале». После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Подписывайся в ВК
Все новости
Испанец Артига возглавил казанский «Рубин»
Сегодня, 13:20
Майкл Каррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 22:38
Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Рубина»
Вчера, 19:47
Новый тренер «Спартака» Карседо прибыл в Россию
Вчера, 08:01
Мбаппе отреагировал на отставку Хаби Алонсо
12 января
«Реал» назначил Арбелоа главным тренером
12 января
Все комментарии
ukw7m64gyput
ukw7m64gyput
сегодня в 20:12
Можно ставить ставки... доработает до лета или нет...
ABir
ABir
сегодня в 18:46
Хочется только пожелать удачи Спартаку с новым кормчим.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:28, ред.
Мне всё время хочется спросить у людей которые берут на себя "ответственность" за то что за что они итак по умолчанию её несут как они вообще понимают это слово, вот что для Какахигао значит нести ответственность за результаты Карседо? Виноватые нам не нужны, виноватыми Спартак чемпионами не сделаешь, а ответственность на словах тут все умельцы уже брали не понимая что это вообще слово значит. Так что же такое ответственность в твоём понимании Френсис? Как ты её берёшь меня вообще не волнует ,меня волнует как и куда ты её будешь нести в случае неудачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 