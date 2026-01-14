В «Спартаке» рассказали о будущем Барко в клубе

1768405041

Аргентинский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» чувствует себя счастливым, играя за красно-белых. Об этом журналистам рассказал спортивный директор «Спартака» .

«Что касается интереса к нему со стороны других клубов, у меня нет такой информации. Это очень хороший футболист. Сейчас он счастлив быть здесь, в „Спартаке“, и мы хотим, чтобы в ближайшие годы он продолжал играть за наш клуб», — сказал Кахигао.

Барко 26 лет, он выступает за «Спартак» с июля 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 21 матч в различных турнирах, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.