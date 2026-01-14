Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

В «Спартаке» рассказали о будущем Барко в клубе

сегодня, 18:37

Аргентинский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьель Барко чувствует себя счастливым, играя за красно-белых. Об этом журналистам рассказал спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао.

«Что касается интереса к нему со стороны других клубов, у меня нет такой информации. Это очень хороший футболист. Сейчас он счастлив быть здесь, в „Спартаке“, и мы хотим, чтобы в ближайшие годы он продолжал играть за наш клуб», — сказал Кахигао.

Барко 26 лет, он выступает за «Спартак» с июля 2024 года. В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 21 матч в различных турнирах, забив 4 гола и отдав 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноМосковское «Динамо» продлило контракт с Бабаевым
Сегодня, 17:35
Баринов отклонил предложение «Локомотива» о четырехлетнем контракте
12 января
СлухиОбладатель «Золотого мяча» отклонил предложение ПСЖ продлить контракт
09 января
Раков не обсуждал с «Локомотивом» новый контракт
09 января
ОфициальноЗотов покинул «Оренбург»
08 января
Слухи«Бавария» согласовала новый контракт с Упамекано
07 января
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:13, ред.
После великой депрессии Станковича об интересе из других клубов и речи быть не может, даже бесплатный Бонгонда никому не понадобился. Но Барко когда пришёл ромбик целовал как будто Спартак не просто очередное место работы, хотя в наши времена фальшивых высокопарных жестов подобное поведение может и ничего не значить, да и показывал класс на поле когда пришёл. Надеюсь с новым тренером к нему снова вернётся желание играть и показывать свой высокий уровень.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:04
Тревожный звоночик - заговорили как бы из далека об интересе других клубов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 