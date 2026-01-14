Top.Mail.Ru
Карседо будет работать в тесном контакте с капитаном в «Спартаке»

сегодня, 18:51

Капитан играет ключевую роль в жизни команды, и главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Хуан Карседо намерен работать с ним в тесном контакте. Об этом испанский тренер рассказал журналистам.

Карседо возглавил «Спартак» в начале января, подписав контракт до лета 2028 года.

«Я планирую сохранять традиции и то, что уже устоялось в команде. Для меня очень важна вовлеченность — это прежде всего коммуникация и постоянный диалог, — сказал Карседо. — Капитан играет ключевую роль. Он очень важен для команды, и я всегда буду стараться быть рядом с капитаном, поддерживать его и работать с ним в тесном контакте».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.

c3439zpdeapt
c3439zpdeapt
сегодня в 20:24
Нужно работать со всей командой, а не с одним игроком...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:11
Говорить и делать разные вещи
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:14
Главное найти среди этих детишек хоть одного мужчину чтобы сделать его капитаном, потому что Максименко явно не от хорошей жизни повязку носил будучи вратарём в типа атакующей команде.
drug01
drug01
сегодня в 19:08
Он уже ищет опору и поддержку со стороны капитана.это хороший знак к успеху!
Гость
