Традиции вместо денег: «Спартак» представил нового тренера Хуана Карседо

1768414941

сегодня, 21:22

Презентация нового главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» испанца Хуана Карлоса Карседо прошла в среду на стадионе «Лукойл-Арена». Специалист рассказал о своих задачах в клубе, стиле игры, работе с лидерами команды и планах на сборы. Отвечать на вопросы ему помогал спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

«Спартак» объявил о назначении 52-летнего Карседо 5 января. Соглашение с ним рассчитано до лета 2028 года. В ноябре пост главного тренера «Спартака» покинул серб Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

«Добро пожаловать, сегодня мы представляем нового тренера. Он пришел из кипрского „Пафоса“, у него был успешный период там. Сегодня я рад представить нового тренера „Спартака“ Карседо», — сказал Кахигао перед началом пресс-конференции.

Карседо отметил, что для него важно сохранить традиции клуба и то, что уже устоялось в команде, подчеркнув, что ключевыми элементами его работы будут вовлеченность, коммуникация и постоянный диалог с футболистами.

«Я рад стать частью спартаковской семьи. Хочу поблагодарить руководство клуба, журналистов и болельщиков», — сказал Карседо.

Стиль игры, задачи и работа с командой

Испанский тренер рассказал о принципах игры своих прежних команд, которые будут применяться и в «Спартаке».

«Могу сказать, что я не зациклен на владении мячом. Я больше про то, чтобы создавать моменты и играть в зрелищный футбол. Все мои команды всегда были физически сильны. Мы работаем над этим с тренерским штабом», — отметил он.

«Я работал по разным системам. Да, самая обычная схема — с четырьмя защитниками, но мне прежде всего надо будет ближе познакомиться с игроками. Важны не сами цифры, схемы, а как мы выходим на поле, с каким настроением, баланс атаки и обороны», — добавил тренер.

Карседо также подчеркнул, что сборы в Дубае станут хорошей возможностью укрепить командную химию, выстроить взаимодействие между линиями и подготовить игроков ко второй части сезона.

Опыт, Дзюба и позиция руководства

Карседо не в первый раз приходит в «Спартак» — в 2012 году он был помощником Унаи Эмери, который проработал главным тренером красно-белых пять месяцев. В частности, Карседо вспомнил о своей работе с нападающим Артемом Дзюбой, который ныне выступает за тольяттинский «Акрон», и подчеркнул ценность его опыта и влияния в команде.

«Дзюба — это большой игрок, он был важен как для „Спартака“, так и для сборной России. Могу сказать только хорошее о нем. Мы еще с ним увидимся во второй части сезона», — сказал тренер. Он также отметил, что теперь клуб более стабилен и организован, а наличие домашнего стадиона (в то время «Спартак» принимал соперников в «Лужниках») помогает игрокам чувствовать себя увереннее и быть более сосредоточенными.

Карседо рассказал, почему принял решение уйти из кипрского «Пафоса», выступающего в Лиге чемпионов. «Спартак» знают везде, это известная команда, — сказал специалист. — Да, «Пафос» играет в Лиге чемпионов, там меня любили, предложение «Спартака» было не единственным. «Пафос» тоже хотел продлить контракт. Мы общались с Франсисом, он показал, что верит в меня. Деньги для меня не были главной мотивацией — важнее спортивный вызов и возможность работать с сильной командой".

Кахигао сообщил, что при выборе нового тренера учитывались опыт, стабильность и готовность работать в российских условиях. Он подчеркнул, что многие тренеры не хотят ехать в Россию, поэтому выбор пал на Карседо, с которым спортивный директор «Спартака» ранее работал в лондонском «Арсенале».

«Мы анализировали доступность тренера, политическую ситуацию. Многие тренеры не хотят ехать в Россию. Важно, чтобы тренер был успешным. Мы не можем отрицать хорошие выступления Карседо с его командами, история его работы и побед очень большая. Я предложил кандидатуру, и совет директоров меня полностью поддержал», — сказал Кахигао.

Тренерский штаб

Вместе с Карседо работу в «Спартаке» начнут его помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсия. Из предыдущего штаба в команде останутся Александр Зайченко, Амадор Санчес и Вадим Романов.

«Вадим Романов останется в тренерском штабе, я хочу, чтобы он был рядом, чтобы помогал. Вчера лично меня все встретили, мы обсуждали это. На мой взгляд, он провел здесь хорошую работу и поможет нам. Он хорошо знает команду», — ответил Карседо на вопрос о совместной работе с бывшим исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.

Испанский специалист пояснил, что присутствие опытного помощника важно для быстрой адаптации, а сборы в Дубае позволят наладить взаимодействие между игроками и определить роли каждого на поле.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Ранее Карседо вместе с Эмери работал в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «Пари Сен-Жермен» и «Арсенале», а также возглавлял «Ибицу» и «Сарагосу».