Дзюба оценил работу тренера Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» в 2025 году

Леонид Слуцкий хорошо себя показал на посту главного тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» в прошлом году. Такое мнение высказал нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба.
В прошедшем сезоне Слуцкий занял с «Шанхай Шэньхуа» второе место в чемпионате Китая и впервые вывел клуб в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Также команда выиграла Суперкубок Китая.
«В Китае все хорошо у него, единственное, чего не хватило, — чемпионства, все к этому шло, — сказал Дзюба. — Но команде, которая всю жизнь пятое место занимала, тяжело, у них нет такого менталитета-победителя».
Слуцкому 54 года, он возглавляет китайский клуб с декабря 2023 года. По ходу карьеры он тренировал казанский «Рубин», элистинский «Уралан», «Москву», самарские «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл» и нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА специалист трижды стал чемпионом России, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России.