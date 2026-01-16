Top.Mail.Ru
Дзюба оценил работу тренера Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» в 2025 году

сегодня, 09:47

Леонид Слуцкий хорошо себя показал на посту главного тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» в прошлом году. Такое мнение высказал нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба.

В прошедшем сезоне Слуцкий занял с «Шанхай Шэньхуа» второе место в чемпионате Китая и впервые вывел клуб в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Также команда выиграла Суперкубок Китая.

«В Китае все хорошо у него, единственное, чего не хватило, — чемпионства, все к этому шло, — сказал Дзюба. — Но команде, которая всю жизнь пятое место занимала, тяжело, у них нет такого менталитета-победителя».

Слуцкому 54 года, он возглавляет китайский клуб с декабря 2023 года. По ходу карьеры он тренировал казанский «Рубин», элистинский «Уралан», «Москву», самарские «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл» и нидерландский «Витесс». Вместе с ЦСКА специалист трижды стал чемпионом России, по два раза завоевал Кубок и Суперкубок России.

Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:41, ред.
Всю жизнь пятое место? Как тонко и завуалированно Артём о проблемах Спартака напомнил всем. Только у Спартака проблема не в том что у них нет этого менталитета, а в том что все там до сих пор думают что он у команды есть и когда сталкиваются с действительностью не знают что делать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:07
Чушь собачья....про менталитет ...точнее его отсутствие...
Краснодар без менталитета расчемпионился....
Просто выждать немного... пока лидеры расслабятся как Семак и уверуют в своё вечное чемпионство...
Удачи Леониду Поднебесному!!!
Всегда было интересно наблюдать за тренером-интеллектуалом.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:53
Да не нужен он там. Китайцы народ мудрый
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:45
Слуцкий пока только упускает чемпионства.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:29
Не навострил ли лыжи Дзюба в Китай?
Подозрительно вежливый он по отношению к Слуцкому. Обычно он без какого-нибудь подкола не обойдётся...
m7wd74xj2ve3
m7wd74xj2ve3
сегодня в 11:04
Артёмка стал знатным экспертом, ждём на матч ТВ
112910415
112910415
сегодня в 11:04
Есть один вопрос, который не возьмётся комментировать Дзюба ...
Но никто не знает, какой именно ! )
drug01
drug01
сегодня в 10:59
Что то много внимания к Дзюбе? Неужели он такой важный персонал в нашем футболе....пусть бегает лучше на Мегафоне!!!
dxceyav4235t
dxceyav4235t
сегодня в 10:48
Конечно, пусть ему будет хорошо, Артём, только на видео это не надо снимать опять.
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 10:47
Похоже нас этим видеоператором добить хотят на соккере)))
Vilar
Vilar
сегодня в 10:41
Готовится к бабкам на лавочку, возле подъезда. Хотя, думаю, они его не примут, он никому не даст слово сказать, потому что про всех, всё знает.
Жаль, на ТНТ прошлёпали такого участника, "дом-2", тогда точно не закрыли бы.
adekvat
adekvat
сегодня в 10:31
Пора Артему с футболом завязывать, и экспертом на мяч тв, там таких языкастых любят.
Comentarios
Comentarios ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:27
Ждем что скажет по Бузовой
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:27
А я думал, что сегодня Дзюбы уже не будет?
whmka978dvdc
whmka978dvdc
сегодня в 10:18
А хорошо Слуцкому будет только с Дзюбой... :))))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:11
Ещё не всех обсудил?
Что дальше? Про дом-2 может выскажется, кого там выгоняют из вип домика?))
