Дзюба оценил работу тренера Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа» в 2025 году

1768546076

сегодня, 09:47

хорошо себя показал на посту главного тренера футбольного клуба «Шанхай Шэньхуа» в прошлом году. Такое мнение высказал нападающий тольяттинского «Акрона» .

В прошедшем сезоне Слуцкий занял с «Шанхай Шэньхуа» второе место в чемпионате Китая и впервые вывел клуб в плей-офф азиатской Лиги чемпионов. Также команда выиграла Суперкубок Китая.

«В Китае все хорошо у него, единственное, чего не хватило, — чемпионства, все к этому шло, — сказал Дзюба. — Но команде, которая всю жизнь пятое место занимала, тяжело, у них нет такого менталитета-победителя».