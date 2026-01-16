Президент «Реала» хочет назначить Моуриньо на пост главного тренера

1768559720

сегодня, 13:35

Президент испанского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес хочет, чтобы команду вновь возглавил португалец . Об этом сообщает радиостанция COPE.

По информации источника, Перес может обратиться к Моуриньо в случае, если он покинет пост главного тренера португальской «Бенфики». Отмечается, что португалец является единственным тренером, работой которого Перес был доволен в период своего президентства.

12 января «Реал» объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера команды, его сменил Альваро Арбелоа. В первом матче под руководством Арбелоа «Реал» со счетом 2:3 уступил «Альбасете» в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании и завершил выступление в турнире. В чемпионате Испании мадридская команда идет на втором месте с 45 очками после 19 туров, на 4 очка отставая от лидирующей «Барселоны».

Моуринью 62 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В сентябре 2025 года Моуринью был уволен из турецкого «Фенербахче» за невыход команды в общий этап Лиги чемпионов. В том же месяце португалец возглавил «Бенфику», с которой занимает третье место в чемпионате Португалии.