Президент «Реала» хочет назначить Моуриньо на пост главного тренера

сегодня, 13:35

Президент испанского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес хочет, чтобы команду вновь возглавил португалец Жозе Моуриньо. Об этом сообщает радиостанция COPE.

По информации источника, Перес может обратиться к Моуриньо в случае, если он покинет пост главного тренера португальской «Бенфики». Отмечается, что португалец является единственным тренером, работой которого Перес был доволен в период своего президентства.

12 января «Реал» объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера команды, его сменил Альваро Арбелоа. В первом матче под руководством Арбелоа «Реал» со счетом 2:3 уступил «Альбасете» в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании и завершил выступление в турнире. В чемпионате Испании мадридская команда идет на втором месте с 45 очками после 19 туров, на 4 очка отставая от лидирующей «Барселоны».

Моуринью 62 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В сентябре 2025 года Моуринью был уволен из турецкого «Фенербахче» за невыход команды в общий этап Лиги чемпионов. В том же месяце португалец возглавил «Бенфику», с которой занимает третье место в чемпионате Португалии.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:37
Ну и правильно , а то Арбелоа уже как то подзадержался на своём посту...)))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:29, ред.
Флорентино Перес начинает чудить?
Vilar
Vilar
сегодня в 14:25
В Реале "День сурка"?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:21, ред.
А разве "Пафос" не сделал Моуриньо предложение...???

Он вроде давно не в ту сторону идёт :
Реал→Челси→МЮ→Тоттенхэм→Рома→Фенербахче....

И Жозе явно не Бенджамин Баттон.....
Capral
Capral
сегодня в 14:19
Очень неожиданно, но вполне в духе старого маразма...
y-ago
y-ago
сегодня в 14:13, ред.
Это решение можно приветствовать, и вот почему.

Возвращение Жозе Моуриньо в «Реал» выглядело бы логичным и своевременным шагом.

Во-первых, он — один из немногих тренеров, кто действительно умеет работать под давлением «Реала», где важен не только результат, но и контроль раздевалки, прессы и руководства. Перес это хорошо помнит — недаром он называет Жозе единственным тренером, которым был полностью доволен.

Во-вторых, «Реалу» сейчас не хватает жёсткой руки и менталитета победителя. Поражение от «Альбасете» и вылет из Кубка Испании показали, что команда психологически нестабильна. Моуриньо как раз силён в построении дисциплины, прагматичной игры и максимальной концентрации в решающих матчах.

В-третьих, он уже знает клуб, его ДНК и требования болельщиков. Ему не нужно время на адаптацию — он может быстро навести порядок и вернуть команде уверенность в борьбе с «Барселоной» за чемпионство.

Наконец, его возвращение стало бы мощным символическим ходом: «Реал» делает ставку не на эксперименты, а на проверенного тренера с характером и трофейным прошлым. В период нестабильности это может оказаться именно тем, что нужно клубу.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 14:11, ред.
Если правда это, то хотят стабилизировать игру, но с Жозе нынешним про амбиции нужно забыть. Или уже забыли, поэтому и зовут. Может и Зидан уже отказался… поэтому и запели, что единственный, кем довольны)) как будто ЛЧ брал с Реалом.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:10, ред.
Вчера же были намерение Арбелоа держать полтора года минимум, неужели я прав про проблемы недержания у Переса на старости лет? Недержания мысли в голове. Что если человек утром просыпается и у него амнезия? Как в том фильме где парню надо было девушке каждое утро рассказывать кто она и что у них отношения потому что она забывала.
112910415
112910415
сегодня в 14:04
пока похоже на вброс
Groboyd
Groboyd
сегодня в 14:00
Моур уже не тот.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:59
Глупости какие-то...
Похоже на утятину
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:57
У него в Бенфике ща все нормально. Вряд ли
f3mrtrxksany
f3mrtrxksany
сегодня в 13:55
В сегунду что ли собрались?
