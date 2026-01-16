Президент «Реала» хочет назначить Моуриньо на пост главного тренера

Президент испанского футбольного клуба «Реал» Флорентино Перес хочет, чтобы команду вновь возглавил португалец Жозе Моуриньо. Об этом сообщает радиостанция COPE.
По информации источника, Перес может обратиться к Моуриньо в случае, если он покинет пост главного тренера португальской «Бенфики». Отмечается, что португалец является единственным тренером, работой которого Перес был доволен в период своего президентства.
12 января «Реал» объявил об уходе Хаби Алонсо с поста главного тренера команды, его сменил Альваро Арбелоа. В первом матче под руководством Арбелоа «Реал» со счетом 2:3 уступил «Альбасете» в гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании и завершил выступление в турнире. В чемпионате Испании мадридская команда идет на втором месте с 45 очками после 19 туров, на 4 очка отставая от лидирующей «Барселоны».
Моуринью 62 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. В сентябре 2025 года Моуринью был уволен из турецкого «Фенербахче» за невыход команды в общий этап Лиги чемпионов. В том же месяце португалец возглавил «Бенфику», с которой занимает третье место в чемпионате Португалии.
Возвращение Жозе Моуриньо в «Реал» выглядело бы логичным и своевременным шагом.
Во-первых, он — один из немногих тренеров, кто действительно умеет работать под давлением «Реала», где важен не только результат, но и контроль раздевалки, прессы и руководства. Перес это хорошо помнит — недаром он называет Жозе единственным тренером, которым был полностью доволен.
Во-вторых, «Реалу» сейчас не хватает жёсткой руки и менталитета победителя. Поражение от «Альбасете» и вылет из Кубка Испании показали, что команда психологически нестабильна. Моуриньо как раз силён в построении дисциплины, прагматичной игры и максимальной концентрации в решающих матчах.
В-третьих, он уже знает клуб, его ДНК и требования болельщиков. Ему не нужно время на адаптацию — он может быстро навести порядок и вернуть команде уверенность в борьбе с «Барселоной» за чемпионство.
Наконец, его возвращение стало бы мощным символическим ходом: «Реал» делает ставку не на эксперименты, а на проверенного тренера с характером и трофейным прошлым. В период нестабильности это может оказаться именно тем, что нужно клубу.
