«Целе» с Иосифовым сыграет с косовским клубом в плей-офф Лиги конференций

1768571399

сегодня, 16:49

Словенский «Целе», за который выступает россиянин , сыграет с косовской «Дритой» в раунде плей-офф футбольной Лиги конференций. Жеребьевка раунда прошла в пятницу.

Первый матч стадии пройдет 19 февраля. Ответная игра состоится 26 февраля. Победитель противостояния сыграет с греческим АЕКом или чешской «Спартой».

В текущем сезоне Иосифов провел за «Целе» 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач. На основном этапе Лиги конференций он забил один гол и отдал одну голевую передачу в шести играх.

Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге. Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.