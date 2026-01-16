Top.Mail.Ru
«Целе» с Иосифовым сыграет с косовским клубом в плей-офф Лиги конференций

сегодня, 16:49

Словенский «Целе», за который выступает россиянин Никита Иосифов, сыграет с косовской «Дритой» в раунде плей-офф футбольной Лиги конференций. Жеребьевка раунда прошла в пятницу.

Первый матч стадии пройдет 19 февраля. Ответная игра состоится 26 февраля. Победитель противостояния сыграет с греческим АЕКом или чешской «Спартой».

В текущем сезоне Иосифов провел за «Целе» 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач. На основном этапе Лиги конференций он забил один гол и отдал одну голевую передачу в шести играх.

Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге. Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.

Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:49, ред.
Привествую , Там у них какой то мудрённый формат в отличии от ЛЧ и ЛЕ. Как я понял их просто тупо больше и они проходят сначала какие то дополнителные отсевы... Короче лучше не вникать - играют и играют и хрен с ними пускай играют, как ни будь до финала дойдут...)))
shur
shur ответ yd8ekruevwmw (раскрыть)
сегодня в 18:14
...а вот она типичная история российского паренька, по лесам и весям Испании уже четвёртый клуб меняет, с 20-ти годков от роду! Кисляки, Батраки -ребятушки не спешим из родных гнёзд выпархивать!!!
yd8ekruevwmw
yd8ekruevwmw
сегодня в 17:38
Не слежу ни за Целе и тем более первый раз слышу о Никите....
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:31
А что в Лиги Конференций больше игр нету?
5c74c5fdhf24
5c74c5fdhf24
сегодня в 17:11
Никитос будет кошмарить косоваров
Гость
