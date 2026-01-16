Top.Mail.Ru
«Болонья» купила норвежского центрбека Хелланда

сегодня, 20:15

Итальянская «Болонья» приобрела норвежского центрального защитника Эйвинда Хелланда. Предыдущим клубом 20-летнего игрока был «Бранн».

Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Контракт рассчитан на четыре с половиной года.

Vilar
Vilar
сегодня в 22:07
В Норвегии, фамилии хороших футболистов, все на "Х", обидно.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:16
у Болоньи итак зашитная линия в порядке. еще усиляются. все таки надежды на ЛЧ не теряют они
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:11
Чёрт их разберёт эти норвежские фамилии...
Варвар7
Варвар7 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:05, ред.
"Сладкая парочка"... а лапши не надо, у меня и так на ушах её хватает...)))
shur
shur
сегодня в 20:40
...ребятушки! Фотоконкурс на Соккере! Угадайте кто на фото Эйвинд
Хелланд или Эрлинг Холанд ???!!! Подсказка, всё дело в форме!!!
Приз от "Болоньи"-вкусные спагетти,удачи!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:37
Неплохой игрок, судя по ценнику...
