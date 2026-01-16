«Болонья» купила норвежского центрбека Хелланда

Итальянская «Болонья» приобрела норвежского центрального защитника Эйвинда Хелланда. Предыдущим клубом 20-летнего игрока был «Бранн».
Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Контракт рассчитан на четыре с половиной года.
Итальянская «Болонья» приобрела норвежского центрального защитника Эйвинда Хелланда. Предыдущим клубом 20-летнего игрока был «Бранн».
Сумма трансфера составила 8,5 млн евро. Контракт рассчитан на четыре с половиной года.
Хелланд или Эрлинг Холанд ???!!! Подсказка, всё дело в форме!!!
Приз от "Болоньи"-вкусные спагетти,удачи!!!
Хелланд или Эрлинг Холанд ???!!! Подсказка, всё дело в форме!!!
Приз от "Болоньи"-вкусные спагетти,удачи!!!