Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гуэхи в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Лондонский клуб уже принял предложение по трансферу футболиста.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит около 20 млн фунтов.
В «Пэлас» при этом подтвердили, что Гуэхи не будет в составе команды на предстоящий в выходные матч чемпионата Англии.
каталонец умеет прогибать руководство и покупать игроков, если на позиции
кто то вышел из строя.
и Семеньо чувствует себя как дома.
так Ливерпуль получает от Пепа.
Кубок лиги и Суперкубок Англии отняли, в первом круге обыграли,
в летом на финише ТО Гуэхи не отдали, а сейчас продали конкурентам))
добавим сюда еще, что Конате не продлевает контракт с Ливерпулем.
зато красные купили двух ноунеймов из Сенегала Ндукве и Ндиайе.
