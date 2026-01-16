«Кристал Пэлас» согласился продать Гуэхи в «Манчестер Сити»

1768583943

сегодня, 20:19

Центральный защитник «Кристал Пэлас» в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Лондонский клуб уже принял предложение по трансферу футболиста.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит около 20 млн фунтов.

В «Пэлас» при этом подтвердили, что Гуэхи не будет в составе команды на предстоящий в выходные матч чемпионата Англии.