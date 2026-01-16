Top.Mail.Ru
«Кристал Пэлас» согласился продать Гуэхи в «Манчестер Сити»

сегодня, 20:19

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гуэхи в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Лондонский клуб уже принял предложение по трансферу футболиста.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составит около 20 млн фунтов.

В «Пэлас» при этом подтвердили, что Гуэхи не будет в составе команды на предстоящий в выходные матч чемпионата Англии.

пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:08
Пэлас, конечно, люто издевается над Ливерпулем за весь год.
Кубок лиги и Суперкубок Англии отняли, в первом круге обыграли,
в летом на финише ТО Гуэхи не отдали, а сейчас продали конкурентам))
добавим сюда еще, что Конате не продлевает контракт с Ливерпулем.
зато красные купили двух ноунеймов из Сенегала Ндукве и Ндиайе.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 21:26
Марк станет очень хорошим укреплением обороны горожан.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:19, ред.
Гэхи еще летом уведомил руководство КП о том, что не станет продлевать контракт с клубом! После этого, на клуб и игрока вышел Ливерпуль, который был готов купить Марка за 35 млн, но тренер КП, Гласнер поставил ультиматум руководству, если те продадут игрока, он уйдет в отставку!!! А аргументировал он этоттем, что клуб попромту не успеет найти толковую замену игроку! После этого, в клубе откланили предложение Ливерпуля. Теперь же, когда до конца контракта игрока осталось пол года, да и сам Гласнер объявил о своем уходе из клуба, игрока всё же решили продать. Арсенал и Ливерпуль были готовы приобрести его, только вот в Арсенале ему пришлось бы конкурировать с Салиба и Габриэлем и Марк не решался на такое подписание, а Ливерпуль хотел подписать его летом, когда тот стал бы свободным агентом, и тут на горизонте появился Сити, который за смешные деньги увел одного из лучших защитников АПЛ!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:12
Правильное решение хоть что-то получат за игрока
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:31
хорош что Пеп тренер МанСити))
каталонец умеет прогибать руководство и покупать игроков, если на позиции
кто то вышел из строя.
и Семеньо чувствует себя как дома.
так Ливерпуль получает от Пепа.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:25
пришлось согласится))
Гуэхи после сорванного перехода в Ливерпуль, не хотел продлить контракт с Пэлас.
и клуб принял предложение МС, чтоб совсем не потерять в деньгах.
