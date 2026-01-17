«Зенит» хочет приобрести капитана «Бешикташа» — газета

1768638908

сегодня, 11:35

Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассматривает возможность приобретения капитана турецкого «Бешикташа» полузащитника . Об этом сообщает газета Fanatik.

По информации источника, «Зенит» обратился в «Бешикташ» с предложением о трансфере. Как утверждается, сумма, предложенная петербургским клубом, превышает €30 млн.

Кёкчю 25 лет, в текущем сезоне он провел за «Бешикташ» 21 матч во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Футболист выступает за стамбульский клуб в текущем сезоне на правах аренды из «Бенфики», с которой в 2023 году стал обладателем Суперкубка Португалии. С 2018 по 2023 год Кёкчю выступал за «Фейенорд», с которым выиграл чемпионат Нидерландов сезона-2022/23 и был признан лучшим футболистом года в стране по итогам сезона. В составе сборной Турции полузащитник провел 46 матчей, в которых забил три гола и отдал девять голевых передач.