«Зенит» хочет приобрести капитана «Бешикташа» — газета

сегодня, 11:35

Петербургский футбольный клуб «Зенит» рассматривает возможность приобретения капитана турецкого «Бешикташа» полузащитника Оркуна Кёкчю. Об этом сообщает газета Fanatik.

По информации источника, «Зенит» обратился в «Бешикташ» с предложением о трансфере. Как утверждается, сумма, предложенная петербургским клубом, превышает €30 млн.

Кёкчю 25 лет, в текущем сезоне он провел за «Бешикташ» 21 матч во всех турнирах и отдал три голевые передачи. Футболист выступает за стамбульский клуб в текущем сезоне на правах аренды из «Бенфики», с которой в 2023 году стал обладателем Суперкубка Португалии. С 2018 по 2023 год Кёкчю выступал за «Фейенорд», с которым выиграл чемпионат Нидерландов сезона-2022/23 и был признан лучшим футболистом года в стране по итогам сезона. В составе сборной Турции полузащитник провел 46 матчей, в которых забил три гола и отдал девять голевых передач.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:46
Всё это пустые разговоры, не поедет он в Россию...
112910415
112910415
сегодня в 12:31
срочно брать, срочно !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:25
Довольно добротный игрок! Таких у нас мало
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:59
Теперь надо , что б захотел Бешикташ , да и сам капитан ...)
