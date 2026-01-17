Top.Mail.Ru
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

сегодня, 17:30
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Мбеумо (65'), Доргу (76').

По итогам встречи «Манчестер Юнайтед» имеет 35 очков, у гостей — 43 очка.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет 25 января, соперником будет «Арсенал». «Манчестер Сити» проведет следующий матч 24 января (соперник — «Вулверхэмптон»).

Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 18:52
Твой комментрий не так давно)

"Уважаемый, а чем поможет смена тренера? Ну даже если вдруг мы будем жить в идеальном мире, и МЮ может назначить любого тренера: Конте, Гвардиолу, Энрике... И чем это поможет? От этого Шоу начнет жестко ставить корпус, Угарте научится пасовать, Каземиро помолодеет, а Маунт перестанет ломаться каждую неделю? Нет. Половина игроков, которые вчера были на поле - не то, что не уровень МЮ, а даже не уровень АПЛ.
kovalev-barin
kovalev-barin
сегодня в 18:49
МЮ сыграл нормально. Сити сыграл отвратительно, на уровне любительской команды. Хоть как-то играли только Хусанов и Доннарума.

Отсюда абсолютно закономерный итог. Сказал бы, что игра по счету, но МЮ заслужил забить еще гола два минимум
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:40
Смотрел почти все матчи МЮ в этом сезоне, куча разочарований. А как такая победа, так не смог посмотреть. Опять разочарование)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:39
Касаемо магнитных бурь Ростов с УСКА играл в день когда сильная буря была, хотя есть особенность фу Ростов разный в своих названиях от владельца и времени, в 2003 проиграли парнокопытным Спартаку*не я так нарёк, а народ), затем спустя 11 лет, в Каспийске Южное Дерби Ростов-Краснодар (победа над опять же парнокопытными Быками), прошло ещё 11 лет и в 2025 проигрываем по пенальти уже ЦСКА(парнокопытным), касаемо веры или суеверий, сегодня именно вам повезло, после проигрыша Реала трофея Барсе, хоть какая-то отдушина, а я с конца мая начиная июнь Державу словил, оба моих Клуба за которых топлю дошли до финала и по пенкам проиграли, там ещё Нидерланды могли выйти в финал Лиги наций тогда я бы точно в дурку бы сыграл!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:28
Пожалуй этот матч был лучшим в этом сезони со стороны МЮ! Переиграли "горожан" по всем статьям!!! Кэрику удалось настроить своих игроков на битву, было видно, как они старались выиграть каждый эпизод на любом участке поля!!! Если бы не Доннарумма, то сегодня на Траффорде состоялся бы разгром, плюс штанги и перекладена были на стороне итальянца! Да, состав Сити подкосили травмы, но это как говорится их проблемы....
Следующая игра у МЮ против Арсенала, ожидаю битву!
t9er6r5qa7ty
t9er6r5qa7ty
сегодня в 18:22
Ну что, продолжается черная полоса у команды Гвардиолы. Не могут горожане выиграть в четырех матчах АПЛ кряду. Очередной провальный поединок провёл Холанн, да и остальные сегодня сыграли слабо....
9ssv6rpt2u25
9ssv6rpt2u25
сегодня в 18:21
Свой лучший матч в сезоне провели футболисты МЮ, которые не оставили никаких шансов своим принципиальным соперникам из Сити. Вполне могли крупнее сегодня выиграть "красные дьяволы", но три их гола были отменены из-за офсайдов. Вот так эпично вернулся Майкл Кэррик в Юнайтед.
drug01
drug01
сегодня в 18:12
Просто не поверил решил проверить результат! Новый год приносит причуды!!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 18:07
Пепу пора обратно в Испанию....второй сезон подряд проваливает...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:05
МЮ с победой, заслужили.
но Сити...что это такое?
Аке давно пора продать, да хоть Жироне.
разочаровал Родри.
Comentarios
Comentarios ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:02
Болел за МЮ точнее верил что чет будет сегодня
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:01
Ну, вот.
А то ПЕРЕД матчем писали и говорили, что МЮ в этой игре будет сырьём для мясорубки МС.
Получается, что всё в точности до наоборот. )
112910415
112910415
сегодня в 17:59
бывший чемпион оказался слаб в коленках !
Брулин
Брулин
сегодня в 17:55
Походу да , Арсенал чемпион!
shur
shur ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 17:54
....приветик! Веришь то же самое чувство, а магнитные бури,Бро!!! Не верю!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 17:51
Неудивительно, при смене тренера зачастую так, но всё же не ожидал, что настолько
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 17:46
на первый взгляд может показаться как глоток свежего воздуха после отставки Рубена
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:43
Ну тут полностью заслуженно МЮ обыграл МС.
ABir
ABir
сегодня в 17:42
Чего-то горожане не настроились на манкунианцев.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 17:41
Манчестер КРАСНЫЙ!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 17:40
Спасибо МЮ тыщенку заработал
Nenash
Nenash
сегодня в 17:39
Те Хаг и Каррик (Сульшер) умели играть с пеповцами.. Отличная победа. И опять трусливая игра от МС.. ☝️👍
Karkaz
Karkaz
сегодня в 17:36
МЮ полностью переиграл Сити. Перекрыли все пути для атаки МС и сами остро атаковали. Отменённые голы и сейвы Доннаруммы, спасли Пепа и его команду от разгрома. Посмотрим на Каррика на дистанции.
