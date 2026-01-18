Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» после текущего сезона — журналист

1768723271

сегодня, 11:01

Один из самых титулованных тренеров в истории футбола испанец может покинуть пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона. Об этом заявил журналист Джеймс Джон на своей странице в соцсети X.

По информации источника, руководство «Манчестер Сити» ведет переговоры с Гвардиолой о его будущем в клубе, ожидается, что решение будет принято исходя из результатов команды по итогам сезона. Также журналист сообщил, что руководство «Манчестер Сити» связалось с окружением итальянского тренера Энцо Марески, который 1 января был уволен из лондонского «Челси».

Гвардиоле 18 января исполнилось 55 лет, он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с ним клуб стал шестикратным чемпионом Англии, четыре раза победил в Кубке английской лиги, трижды — в Суперкубке Англии, дважды — в кубке страны, по разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До этого Гвардиола тренировал испанскую «Барселону» и германскую «Баварию», с которой трижды выиграл национальный чемпионат, дважды — кубок страны, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. «Барселону» он привел к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды — к триумфу в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» после 22 туров идет на 2-м месте и на 7 очков отстает от лидирующего «Арсенала». 17 января «Манчестер Сити» в гостях со счетом 0:2 проиграл принципиальный матч против «Манчестер Юнайтед».