Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Гвардиола может покинуть «Манчестер Сити» после текущего сезона — журналист

сегодня, 11:01

Один из самых титулованных тренеров в истории футбола испанец Хосеп Гвардиола может покинуть пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона. Об этом заявил журналист Джеймс Джон на своей странице в соцсети X.

По информации источника, руководство «Манчестер Сити» ведет переговоры с Гвардиолой о его будущем в клубе, ожидается, что решение будет принято исходя из результатов команды по итогам сезона. Также журналист сообщил, что руководство «Манчестер Сити» связалось с окружением итальянского тренера Энцо Марески, который 1 января был уволен из лондонского «Челси».

Гвардиоле 18 января исполнилось 55 лет, он возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с ним клуб стал шестикратным чемпионом Англии, четыре раза победил в Кубке английской лиги, трижды — в Суперкубке Англии, дважды — в кубке страны, по разу — в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. До этого Гвардиола тренировал испанскую «Барселону» и германскую «Баварию», с которой трижды выиграл национальный чемпионат, дважды — кубок страны, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. «Барселону» он привел к трем победам в чемпионате и Суперкубке Испании, дважды — к триумфу в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

В текущем сезоне чемпионата Англии «Манчестер Сити» после 22 туров идет на 2-м месте и на 7 очков отстает от лидирующего «Арсенала». 17 января «Манчестер Сити» в гостях со счетом 0:2 проиграл принципиальный матч против «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся в ВК
Все новости
Глазнер покинет пост тренера «Кристал Пэлас» по окончании сезона
16 января
СлухиПрезидент «Реала» хочет назначить Моуриньо на пост главного тренера
16 января
«Реал» намерен оставить Арбелоа главным тренером на следующий сезон
14 января
Стало известно, почему Хаби Алонсо покинул «Реал»
12 января
Увольнение Хаби Алонсо шокировало игроков «Реала»
12 января
«Манчестер Юнайтед» обратил внимание на тренеров сборных
12 января
Сортировать
Все комментарии
fes2r8bmghue
fes2r8bmghue
сегодня в 12:59, ред.
Давно пора на выход лысому шарле
lotsman
lotsman
сегодня в 12:56
А что так? В МС решили что он перегорел, пора свежую кровь?
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:49
Мареска в МС это будет сильно 😁😂
drug01
drug01
сегодня в 12:37
А может следует сделать перерыв?Но история успехов у него великолепная!!
shur
shur ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 12:28
...с Юбилеей - 55 !!!
Vilar
Vilar
сегодня в 12:16
После вчерашнего поражения от МЮ, пошли эти дурацки страшилки-разговоры,
как-то, даже подленько, вместо поздравлений в День рождения, сбрасывать такую провокационную информацию. Думаю, «Манчестер Сити» не смогут найти ему достойную замену, принцип: "лучшее - враг хорошего", может сыграть с МС плохую шутку. Тем более, в этом году юбилей, как Хосеп возглавил «Манчестер Сити» - это достижение надо достойно отметить!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:15
Ща шейхи каак УВЕЛИЧАТ ему зарплату раза в два!
И он задумается, может, действительно стоит остаться...
shur
shur ответ lazzioll (раскрыть)
сегодня в 11:46, ред.
...но ни какие трофеи и колличество бабла не заменят хорошего душевного состояния, комфорта и однозначно желания плюнуть на всё и отдохнуть! Другое дело, в этом и есть весь смысл жизни тренеров! Я Пепу жму руки,хорош по своему Наставник!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 11:42
Думаю должны узнать)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:41
Пора бы уже ему отдохнуть
lazzioll
lazzioll
сегодня в 11:38
18 трофеев и более 2 миллиардов долларов на состав за 10 лет. ну не так и много если данные не врут. казалось он там триллиард потратил))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:35, ред.
По окончание сезона мы об этом точно и узнаем...)
w4hvmyxz7ww5
w4hvmyxz7ww5
сегодня в 11:34
Похоже тренер и клуб устали друг от друга
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 