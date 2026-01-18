Top.Mail.Ru
Моуриньо сравнил слухи о переходе в «Реал» с мыльной оперой

сегодня, 19:51

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо отреагировал на слухи, которые связывают его с переходом на работу в «Реал».

Ранее сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес хочет вернуть Моуриньо, который уже тренировал команду c 2010 по 2013 год.

Отвечая на вопрос об интересе «Реала», Моуриньо сказал:

Не рассчитывайте на меня, если речь идет о мыльных операх. Есть хорошие мыльные оперы, но они очень длинные. Пропустишь одну-две серии — и уже не сможешь следить за сюжетом. Не рассчитывайте на меня, потому что я не смотрю мыльные оперы.

Capral
Capral
сегодня в 20:22, ред.
В Алонсо увидели не страшного диктатора, а всего лишь безыдейного тренера- это разные понятия. Другое дело, что Маур, который не по наслышке знает, что такое руководство Реала, лишний раз подумает, прежде, чем принять окончательное решение. То, что в раздевалке Реала не всё благополучно известно всем. Вот поэтому и нужен тренер наставник, заслуженный человек, а не мальчишка, пришедший в Реал на волне своего яркого игроцкого прошлого, а не в качестве благополучного заслуженного наставника...
Арбеола- человек временный, несмотря на все разговоры старого маразма. Другое дело, что заранее зная об увольнении Алонсо, Перес ничего не предпринял, в поисках грамотного и опытного тренера.
Drosmo
Drosmo
сегодня в 20:06
Куда, в эту команду с нежными принцессами, ещё и "особенного". Если они в Алонсо увидели страшного диктатора, то Моур им покажется абсолютным воплощением зла.

Этим нежинкам нужен не тренер, а мамочка, которая будет выслушивать проблемы, жалеть их, рассказывать им что они самые красивые, самые умные, самые талантливые. А главное, ни в коем случае не заставлять их сильно напрягаться.

Так что никаких Моуринью, вполне подойдёт марионетка Переса по имени Арбелоа, которая с завидным упорством будет петь дифирамбы Пересу и Винисиусу, а всех инакомыслящих болельщиков называть врагами "Реала".
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:00
"Не рассчитывайте на меня, потому что я не смотрю мыльные оперы." - " А преподчитаю авантюрные триллеры"...)))
