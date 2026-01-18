Моуриньо сравнил слухи о переходе в «Реал» с мыльной оперой

Наставник «Бенфики» Жозе Моуриньо отреагировал на слухи, которые связывают его с переходом на работу в «Реал».
Ранее сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес хочет вернуть Моуриньо, который уже тренировал команду c 2010 по 2013 год.
Отвечая на вопрос об интересе «Реала», Моуриньо сказал:
Не рассчитывайте на меня, если речь идет о мыльных операх. Есть хорошие мыльные оперы, но они очень длинные. Пропустишь одну-две серии — и уже не сможешь следить за сюжетом. Не рассчитывайте на меня, потому что я не смотрю мыльные оперы.
Арбеола- человек временный, несмотря на все разговоры старого маразма. Другое дело, что заранее зная об увольнении Алонсо, Перес ничего не предпринял, в поисках грамотного и опытного тренера.
Этим нежинкам нужен не тренер, а мамочка, которая будет выслушивать проблемы, жалеть их, рассказывать им что они самые красивые, самые умные, самые талантливые. А главное, ни в коем случае не заставлять их сильно напрягаться.
Так что никаких Моуринью, вполне подойдёт марионетка Переса по имени Арбелоа, которая с завидным упорством будет петь дифирамбы Пересу и Винисиусу, а всех инакомыслящих болельщиков называть врагами "Реала".
