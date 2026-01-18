Моуриньо сравнил слухи о переходе в «Реал» с мыльной оперой

1768755082

сегодня, 19:51

Наставник «Бенфики» отреагировал на слухи, которые связывают его с переходом на работу в «Реал».

Ранее сообщалось, что президент мадридцев Флорентино Перес хочет вернуть Моуриньо, который уже тренировал команду c 2010 по 2013 год.

Отвечая на вопрос об интересе «Реала», Моуриньо сказал: