Мостовой дал совет Захаряну

сегодня, 19:54

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что хавбеку «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну стоит сменить клуб из‑за частых травм, чтобы перезагрузить карьеру.

Главная проблема Захаряна в травмах. Только кто нам ответит, почему они так часто у него случаются. Какой‑то замкнутый круг, вообще не понимаешь. Может, стоит перезагрузиться и поменять клуб? Такое бывает. Как он сможет заиграть в «Сосьедад», если у него постоянные травмы? Нужна перезагрузка.

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 20:27
У меня нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты с каждым разом, открываешься предо мною новыми гранями своего ТАЛАНТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Красавец, просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))
Vilar
Vilar
сегодня в 20:24
Смешно. За столько лет болтовни, сам Мостовой превратился из "царя" на футбольном поле, в шута вне его.
Если честно, даже как-то обидно; вот, не понимаю, почему человек на ф.поле творил, блистал, созидал, предвидел, в конце-концов был, действительно, стратегом-управленцем, что одним словом по-испански - ЦАРЬ!
Повторюсь - обидно.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:16
....Как можно думать нам про перегрузку,
Верней не так,откуда вдруг она взялась!
При чём здесь Клуб, Испания, Команда!
Когда игра совсем не задалась!
Ну Царь решил,ему виднее,
Вот только зря советы раздавать!
А судьбы схожи с Захаряном!
Без дела,без сложившийся карьеры,
Лишь гороскопы составлять!!!
ABir
ABir
сегодня в 20:14
Наверное у Мостового есть конкретное предложение по дальнейшей карьере Захаряна.
Capral
Capral
сегодня в 20:04, ред.
Перезагрузиться? Можно конечно, но прежде всего, ментально. А если коротко и по рабоче-крестьянски, просто выгнать хитрого пацана из Испании, где он греет свой зад. Я уверен, что и сам Захарян, и его агент доплачивают за их пребывание в Испании, в противном случае, я элементарно не понимаю, что себе думает руководство клуба, держа этих бесполезных людей в команде??? Это просто насмешка, чтобы европейский клуб, из такой футбольной страны как Испания держал у себя столько лет ненужных людей, даже не пытаясь найти им аренду...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:03, ред.
Этот совет касается не только Захаряна, но и клуба. Только возникает другой вопрос, кто сейчас в Испании и в Европе позарится на вечно больного игрока? Разве что отправить его куда-нибудь в аренду, например назад в ту же РПЛ после возобновления чемпионата, да ещё взять на себя часть его зарплаты, иначе придётся и дальше терпеть и лечить Арсена до конца контракта.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:56
Интересно Арсен прислушается к совету мэтра? )
