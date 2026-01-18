Мостовой дал совет Захаряну

Бывший футболист сборной России заявил, что хавбеку «Реала Сосьедад» стоит сменить клуб из‑за частых травм, чтобы перезагрузить карьеру.

Главная проблема Захаряна в травмах. Только кто нам ответит, почему они так часто у него случаются. Какой‑то замкнутый круг, вообще не понимаешь. Может, стоит перезагрузиться и поменять клуб? Такое бывает. Как он сможет заиграть в «Сосьедад», если у него постоянные травмы? Нужна перезагрузка.