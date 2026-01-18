Мостовой дал совет Захаряну

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что хавбеку «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну стоит сменить клуб из‑за частых травм, чтобы перезагрузить карьеру.
Главная проблема Захаряна в травмах. Только кто нам ответит, почему они так часто у него случаются. Какой‑то замкнутый круг, вообще не понимаешь. Может, стоит перезагрузиться и поменять клуб? Такое бывает. Как он сможет заиграть в «Сосьедад», если у него постоянные травмы? Нужна перезагрузка.
Если честно, даже как-то обидно; вот, не понимаю, почему человек на ф.поле творил, блистал, созидал, предвидел, в конце-концов был, действительно, стратегом-управленцем, что одним словом по-испански - ЦАРЬ!
Повторюсь - обидно.
Верней не так,откуда вдруг она взялась!
При чём здесь Клуб, Испания, Команда!
Когда игра совсем не задалась!
Ну Царь решил,ему виднее,
Вот только зря советы раздавать!
А судьбы схожи с Захаряном!
Без дела,без сложившийся карьеры,
Лишь гороскопы составлять!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
