Каррик заблокировал трансфер защитника «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 20:00

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик заблокировал любую возможность ухода центрбека Харри Магуайра в этом месяце.

Контракт центрального защитника истекает в июне, и недавно в СМИ было высказано предположение, что он может перейти в другой клуб в январе, поскольку к нему проявляют интерес сразу несколько коллективов.

Однако, по информации The Sun, Каррик убедил руководство «Манчестер Юнайтед» не рассматривать предложения по Магуайру, несмотря на то, что это трансферное окно является последней возможностью получить деньги от его ухода.

Данная просьба, поддержанная правлением клуба, стала первым решением Каррика на трансферном рынке после того, как он возглавил команду.

