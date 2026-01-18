Top.Mail.Ru
17-летний хавбек «Црвены Звезды» привлек внимание европейских грандов

сегодня, 20:03

Полузащитник «Црвены Звезды» Василий Костов находится в поле зрения «Арсенала».

Издание The Sun сообщает, что «канониры» присматриваются к молодому игроку в этом месяце, хотя им приходится конкурировать с «Барселоной» и «Баварией».

Костова сравнивают со звездой «Барсы» Педри, и в свои 17 лет он уже является игроком сборной Сербии.

В составе «Црвены Звезды» полузащитник забил шесть голов и сделал пять голевых передач в 23 матчах.

Telegraf сообщает, что «Црвена Звезда» намерена удержать Костова в текущее окно, но готова рассмотреть предложения летом на сумму около 17-20 млн евро.

sv_1969
sv_1969 ответ vt9sk8wqe6y7 (раскрыть)
сегодня в 20:21
Ну почему же! Цена 10 млн и плюс контракт до 30.06.2028
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:19
По мне Барса или Арсенал!
vt9sk8wqe6y7
vt9sk8wqe6y7
сегодня в 20:13
Загнули за него ценник однако.
