17-летний хавбек «Црвены Звезды» привлек внимание европейских грандов

1768755791

сегодня, 20:03

Полузащитник «Црвены Звезды» находится в поле зрения «Арсенала».

Издание The Sun сообщает, что «канониры» присматриваются к молодому игроку в этом месяце, хотя им приходится конкурировать с «Барселоной» и «Баварией».

Костова сравнивают со звездой «Барсы» Педри, и в свои 17 лет он уже является игроком сборной Сербии.

В составе «Црвены Звезды» полузащитник забил шесть голов и сделал пять голевых передач в 23 матчах.

Telegraf сообщает, что «Црвена Звезда» намерена удержать Костова в текущее окно, но готова рассмотреть предложения летом на сумму около 17-20 млн евро.