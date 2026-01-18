Top.Mail.Ru
Агент Макарова опроверг информацию об отказе игрока «Крыльям Советов»

сегодня, 20:08

Представитель хавбека «Динамо» Дениса Макарова опроверг новость об отказе футболиста переходить в «Крылья Советов».

О об этом сегодня сообщил телеграм‑канал «Мутко против». Агент игрока Алексей Бабырь прояснил ситуацию:

На нас никто из Самары не выходил. Денис точно не говорил, что это не его уровень. Он сам из Тольятти, это его родной город. Да, с другими клубами мы общались, но с «Крыльями» контакта не было. Всё это не соответствует действительности.

derrik2000
derrik2000
сегодня в 23:04
А вот от Карпа от Пьяниче и не только...

"Пьянич переходит в Актобе: бывший футболист Барселоны и ЦСКА возобновит карьеру в 35 лет и подпишет контракт с клубом из Казахстана на один год вслед за 39-летним Нани. Оба игрока будут получать самую большую зарплату за всю историю местной лиги.

Также Актобе интересуется Смоловым и Мюллером: 36-летний немец уже почти договорился о контракте до лета 2026-го, но передумал, когда узнал, что в Премьер-лиге Казахстана придется играть на полях с искусственным газоном, — докладывает Карп."
adekvat
adekvat ответ p4hefv753mnf (раскрыть)
сегодня в 22:35
А куда деваться, прийдется.
dth3vfwy7269
dth3vfwy7269
сегодня в 21:07
Посмотрим как эта ситуация разрешится.... думаю что уже до лета все встанет на свои места...
shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 20:53
..интересный факт, спасибо!
баск
баск
сегодня в 20:30, ред.
Фейк это или нет- неважно, главным затыком в уходе Дениса является его зарплата в Динамо. Все давно поняли, что она сильно завышена, но идти на компромиссы игрок не хочет и, похоже, до сих пор уверен в своей исключительности.
Потому вожделеет себе такую же зарплату в новом клубе.

Придётся Деньке всё же опускаться на землю.
Если этого не сделать, то можно будет долго так проходить в свободных агентах. Ибо кому нужен деревянненький СА с космической личкой?
Искреннее желаю Денису взяться наконец за ум..
p4hefv753mnf
p4hefv753mnf
сегодня в 20:14
В провинцию игрок пока не собирается.
Гость
