Агент Макарова опроверг информацию об отказе игрока «Крыльям Советов»

Представитель хавбека «Динамо» опроверг новость об отказе футболиста переходить в «Крылья Советов».

О об этом сегодня сообщил телеграм‑канал «Мутко против». Агент игрока Алексей Бабырь прояснил ситуацию:

На нас никто из Самары не выходил. Денис точно не говорил, что это не его уровень. Он сам из Тольятти, это его родной город. Да, с другими клубами мы общались, но с «Крыльями» контакта не было. Всё это не соответствует действительности.