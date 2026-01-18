Агент Макарова опроверг информацию об отказе игрока «Крыльям Советов»

Представитель хавбека «Динамо» Дениса Макарова опроверг новость об отказе футболиста переходить в «Крылья Советов».
О об этом сегодня сообщил телеграм‑канал «Мутко против». Агент игрока Алексей Бабырь прояснил ситуацию:
На нас никто из Самары не выходил. Денис точно не говорил, что это не его уровень. Он сам из Тольятти, это его родной город. Да, с другими клубами мы общались, но с «Крыльями» контакта не было. Всё это не соответствует действительности.
"Пьянич переходит в Актобе: бывший футболист Барселоны и ЦСКА возобновит карьеру в 35 лет и подпишет контракт с клубом из Казахстана на один год вслед за 39-летним Нани. Оба игрока будут получать самую большую зарплату за всю историю местной лиги.
Также Актобе интересуется Смоловым и Мюллером: 36-летний немец уже почти договорился о контракте до лета 2026-го, но передумал, когда узнал, что в Премьер-лиге Казахстана придется играть на полях с искусственным газоном, — докладывает Карп."
"Пьянич переходит в Актобе: бывший футболист Барселоны и ЦСКА возобновит карьеру в 35 лет и подпишет контракт с клубом из Казахстана на один год вслед за 39-летним Нани. Оба игрока будут получать самую большую зарплату за всю историю местной лиги.
Также Актобе интересуется Смоловым и Мюллером: 36-летний немец уже почти договорился о контракте до лета 2026-го, но передумал, когда узнал, что в Премьер-лиге Казахстана придется играть на полях с искусственным газоном, — докладывает Карп."
Потому вожделеет себе такую же зарплату в новом клубе.
Придётся Деньке всё же опускаться на землю.
Если этого не сделать, то можно будет долго так проходить в свободных агентах. Ибо кому нужен деревянненький СА с космической личкой?
Искреннее желаю Денису взяться наконец за ум..
Потому вожделеет себе такую же зарплату в новом клубе.
Придётся Деньке всё же опускаться на землю.
Если этого не сделать, то можно будет долго так проходить в свободных агентах. Ибо кому нужен деревянненький СА с космической личкой?
Искреннее желаю Денису взяться наконец за ум..