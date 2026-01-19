Карпин допустил, что в будущем возглавит «Реал Сосьедад» или «Сельту»

1768813164

сегодня, 11:59

Главный тренер сборной России допускает, что в будущем может возглавить испанские «Реал Сосьедад» или «Сельту». Комментарий специалиста приводит портал Dazn.

«Уже некоторое время меня спрашивают, не хотел бы я вернуться в Испанию, особенно в „Реал Сосьедад“ или „Сельту“, — сказал Карпин. — Я всегда отвечал утвердительно, что дверь открыта. Сейчас это невозможно, потому что у меня контракт со сборной России еще на 2,5 года. Но после этого все возможно».

В период тренерской карьеры Карпин возглавлял московский «Спартак», испанскую «Мальорку», армавирское «Торпедо», «Ростов» и столичное «Динамо». Сборную России он возглавляет с 2021 года.

В качестве игрока Карпин выступал за «Сельту» с 1997 до 2002 год, проведя за клуб 218 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 16 результативных передач. В составе команды Карпин выиграл Кубок Интертото (2000). Позднее россиянин перешел в «Реал Сосьедад», за который с 2002 по 2005 год сыграл 194 матча, забив 37 голов и отдав 9 голевых передач.