Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиИспания. Примера 2025/2026

Карпин допустил, что в будущем возглавит «Реал Сосьедад» или «Сельту»

сегодня, 11:59

Главный тренер сборной России Валерий Карпин допускает, что в будущем может возглавить испанские «Реал Сосьедад» или «Сельту». Комментарий специалиста приводит портал Dazn.

«Уже некоторое время меня спрашивают, не хотел бы я вернуться в Испанию, особенно в „Реал Сосьедад“ или „Сельту“, — сказал Карпин. — Я всегда отвечал утвердительно, что дверь открыта. Сейчас это невозможно, потому что у меня контракт со сборной России еще на 2,5 года. Но после этого все возможно».

В период тренерской карьеры Карпин возглавлял московский «Спартак», испанскую «Мальорку», армавирское «Торпедо», «Ростов» и столичное «Динамо». Сборную России он возглавляет с 2021 года.

В качестве игрока Карпин выступал за «Сельту» с 1997 до 2002 год, проведя за клуб 218 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 16 результативных передач. В составе команды Карпин выиграл Кубок Интертото (2000). Позднее россиянин перешел в «Реал Сосьедад», за который с 2002 по 2005 год сыграл 194 матча, забив 37 голов и отдав 9 голевых передач.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бувач не захотел переходить на должность помощника тренера «Динамо»
16 января
СлухиАртига сменит Рахимова на посту главного тренера «Рубина»
10 января
Глушаков оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
05 января
СлухиКарседо подпишет контракт со «Спартаком» до 2028 года
04 января
СлухиКарседо должен возглавить «Спартак» на следующей неделе
03 января
Гаджиев сообщил, что махачкалинское «Динамо» возглавит российский тренер
29 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 13:50
Возможно только команды в ФИФА на плейстэйшн.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:41
В будущем, это когда? После восьмидесяти тренером никто не позовёт.)
n97b6yfp5tw5
n97b6yfp5tw5
сегодня в 13:17
Берут меня сомнения что его туда пригласят, особенно после Динамо
Capral
Capral ответ Vilar (раскрыть)
сегодня в 13:01
Привет, Тёзка!!!
Да это понятно. Я так сказал, вспомнил его игру в Испании. Вчера он был на игре. Случайно он там оказался или нет- время покажет... Но пусть ему сопутствует Удача!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:59
Главное, чтобы в России ничего больше не возглавил...
Vilar
Vilar ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:54
Приветствую, Виктор! Однозначно, его помнят и любят в Испании, но как игрока, а время неумолимо уходит, как тренера в Испании его не знают (нынешняя работа со сборной России, не в счёт). Думаю, если туда перебираться, то сейчас, ведь прошло 20 лет, после его отъезда. Просиживать в сборной оставшиеся 2,5 года - трата времени в пустую. Если есть мысли туда перебраться, агента надо заряжать.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:41
Кому он там нужен? Смешно читать эти фантазии, но лучше санитаров с сильнодействующим успокоительным в шприце держать неподалёку на готове.
Capral
Capral
сегодня в 12:38, ред.
Вчера, на игре Р/С-Барселона Карпин присутствовал с женой. Всё может быть... Если его не поняли штрейкбрехеры в команде ВТБ, это не значит, что его не помнят и не любят в Испании...
particular
particular
сегодня в 12:32
Былого не вернуть, а будущее с Карпиным, вряд ли, испанским командам надо...
9vjphr43tmjm
9vjphr43tmjm
сегодня в 12:24
Чем провинился Сосьедад, что бы его отдали тренировать Карпину! В сегунду он явно не хочет!
dcg8yybbvd7p
dcg8yybbvd7p
сегодня в 12:22
Кайфуешь, катаешь товарняки с Гренадами, про лабубу отвечаешь - 2 млн евро получаешь. Как же тут оставить сборную?....:)))
fyd9u9m69wt9
fyd9u9m69wt9
сегодня в 12:20
Может. Если в Сосьедаде все окончательно сойдут с ума.
j9kquv2g3mr7
j9kquv2g3mr7
сегодня в 12:19
Валера! после сборной России может быть только таллинское торпедо!
drug01
drug01 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 12:18
Понял, спасибо!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 