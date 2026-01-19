В «Реале Сосьедад» были бы рады видеть Карпина главным тренером команды

1768820102

Испанский футбольный клуб «Реал Сосьедад» будет рад, если главный тренер сборной России в будущем возглавит команду. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее Карпин допустил, что в будущем может возглавить испанские «Реал Сосьедад» или «Сельту».

«Для нас было бы удовольствием принять легенду клуба Валерия Карпина в качестве тренера», — сообщили в пресс-службе.

В период тренерской карьеры Карпин возглавлял московский «Спартак», испанскую «Мальорку», армавирское «Торпедо», «Ростов» и столичное «Динамо». Сборную России он возглавляет с 2021 года. Соглашение Карпина со сборной действует до июля 2028 года.

В качестве игрока Карпин выступал за «Сельту» с 1997 до 2002 год, проведя за клуб 218 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 16 результативных передач. В составе команды Карпин выиграл Кубок Интертото (2000). Позднее россиянин перешел в «Реал Сосьедад», за который с 2002 по 2005 год сыграл 194 матча, забив 37 голов и отдав 9 голевых передач.