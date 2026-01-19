В «Целе» сообщили, что Иосифов сосредоточен на выступлениях за клуб

1768824854

сегодня, 15:14

Российский полузащитник словенского футбольного клуба «Целе» готовится к возобновлению сезона и полностью сосредоточен на выступлениях за команду. Об этом сообщил спортивный директор клуба Геннадий Голубин.

В 1/16 финала Лиги конференций «Целе» сыграет против «Дриты» из Косово. В 1/8 финала победитель противостояния встретится с чешской «Спартой» или греческим АЕКом.

«Мы сейчас находимся на сборе на Мальорке. Как и вся команда, Никита готовится к сезону. Уже через две недели стартует вторая часть чемпионата, впереди важный матч с „Марибором“. Интерес к Никите действительно был, но сейчас он полностью сосредоточен на выступлениях за „Целе“ — как в чемпионате, так и в Лиге конференций. Наша цель — пройти в турнире как можно дальше, при этом мы не собираемся недооценивать соперников», — сказал Голубин.

В текущем сезоне Иосифов провел за «Целе» 32 матча, забил 8 голов и отдал 8 голевых передач. На основном этапе Лиги конференций он забил один гол и отдал одну голевую передачу в шести играх.

Финал турнира пройдет 27 мая в Лейпциге. Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Он проводится с сезона-2021/22. Действующим победителем турнира является английский «Челси». Российские клубы отстранены от еврокубков из-за ситуации на Украине.