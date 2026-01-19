Top.Mail.Ru
Футболист сборной Англии Гуэхи перешел в «Манчестер Сити»

сегодня, 19:37

Защитник сборной Англии Марк Гуэхи перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «Кристал Пэлас».

По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до июня 2031 года.

Гехи 25 лет, он выступал за «Кристал Пэлас» с 2021 года. В составе команды стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. За сборную Англии Гехи провел 26 матчей и забил 1 мяч. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2024 года.

«Манчестер Сити» после 22 матчей набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» с 28 очками располагается на 13-й строчке.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 22:35
Манчестер Сити прямо как чёрная дыра....
lazzioll
lazzioll
сегодня в 22:11, ред.
начало конца стекольщиков в том виде последних лет, что мы знаем. Тренер уходит и пошли игроки за хорошие суммы по сильным клубам кто куда. путь Саутгемптона или Вулверхемптона...
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 22:02
Приветствую, Дорогой Саркис!!!
Согласен с Вами!!! Но это из немецкой прессы, из первоисточника. Я сам был поражен, когда прочел, и несколько раз перепроверил. Но нет, не ошибся, именно 500млн. Конечно- это фантастика, но именно так написано, и именно так гласит видео...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:54
Трудно будет застолбить место в составе. КП всё таки попроще команда...
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 21:35
Доброй ночи, дорогой Виктор Семёнович!
Не кажется ли Вам эта сумма фантастической?!) Пол лярда евриков за одного игрока!!!! Если Реал и купит Эрлинга, то скорее всего сумма будет в районе 150-200 млн не больше
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:30, ред.
А как по мне шикарное усиление для Сити!!!
Геи летом становился свободным агентом, и уже многие топ клубы такие как Реал Мадрид, Бавария, Ливерпуль, Арсенал и Сити были готовы обсудить его переход летом. Но в Сити случилась эпидемия травм центральных защитников, вот они подсуетились и купили игрока уровня сборной, еще и отлично адаптированного к АПЛ! Готовый игрок для основы! Да, пришлось личный контракт жирный дать, (тут Марку повезло оказаться в нужное время) но это проблемы Сити, хотя для них это копейки! Интересно тут только одно, когда вернутся Стоунс, Гвардиол и Диаш, на кого Пеп сделает ставку,а кто окажется лишним???
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:22
Гуэхи срочно купили из за травм защитников МС.
но за всеми проблемами все забыли, что в МанСити так и не нашли толковую замену КДБ и Гюндогану.
ну а Аке пора на выход.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:46, ред.
ЗП вроде как дали огромную, 17-18 млн в год.
Челси именно поэтому отказался возвращать воспитанника летом из-за давно введенного потолка ЗП в клубе.
Ну хоть какие то проценты от его продажи в МС получили.
Capral
Capral ответ SLFenix (раскрыть)
сегодня в 20:13
А не слишком дорого 500млн?
SLFenix
SLFenix ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:12
Это надо было делать сразу после ухода Бенза
Но, увы
Черепашка более медийная затрафеенная
Винисиусу достаточно дать Холанда в штрафной чтобы быть лучшим ассистером в Мире, сейчас игрока при передачах его там не хватает
Гонсало все еще не сильно видят партнеры
А вот блондинчик бы задавливал защиту соперника при подачах Винисиуса стабильно
SLFenix
SLFenix
сегодня в 20:06
Так себе усиление для Сити конкретно
Ничем не лучше имеющихся игроков, странный трансфер
А вот ганца годного прихватили, может стать вообще топ-5 в будущем
Capral
Capral
сегодня в 19:58, ред.
Реал планирует купить Холанда за 500млн: "Wunschtransfer: Real Madrid plant offenbar 500-Millionen-Paket für Erling Haaland".

Гехи был трансферной целью Баварии...
