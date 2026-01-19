Футболист сборной Англии Гуэхи перешел в «Манчестер Сити»

Защитник сборной Англии Марк Гуэхи перешел из «Кристал Пэлас» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «Кристал Пэлас».
По информации журналиста Фабрицио Романо, соглашение рассчитано до июня 2031 года.
Гехи 25 лет, он выступал за «Кристал Пэлас» с 2021 года. В составе команды стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии. За сборную Англии Гехи провел 26 матчей и забил 1 мяч. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2024 года.
«Манчестер Сити» после 22 матчей набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» с 28 очками располагается на 13-й строчке.
Челси именно поэтому отказался возвращать воспитанника летом из-за давно введенного потолка ЗП в клубе.
Ну хоть какие то проценты от его продажи в МС получили.
Геи летом становился свободным агентом, и уже многие топ клубы такие как Реал Мадрид, Бавария, Ливерпуль, Арсенал и Сити были готовы обсудить его переход летом. Но в Сити случилась эпидемия травм центральных защитников, вот они подсуетились и купили игрока уровня сборной, еще и отлично адаптированного к АПЛ! Готовый игрок для основы! Да, пришлось личный контракт жирный дать, (тут Марку повезло оказаться в нужное время) но это проблемы Сити, хотя для них это копейки! Интересно тут только одно, когда вернутся Стоунс, Гвардиол и Диаш, на кого Пеп сделает ставку,а кто окажется лишним???
