Менди ответил на вопрос о том, специально ли Диас не реализовал пенальти

Вратарь сборной Сенегала Эдуард Менди опроверг домыслы о том, что форвард сборной Марокко Браим Диас специально не реализовал пенальти на последних секундах основного времени финала Кубка Африки.
В ворота сенегальцев был назначен спорный 11-метровый, после чего команда покинула поле. Вскоре игроки вернулись, и удар был исполнен — Диас пробил несильно по центру ворот, и Менди намертво взял мяч.
Голкипер, отвечая на вопрос, была ли договоренность с Диасом, сказал:
Конечно, нет. Давайте будем серьезными. Кто-то действительно думает, что за минуту до конца матча, когда вся страна 50 лет ждала этого титула, мы могли договориться о чем-то подобном? Он хотел забить, а я сделал свою работу, остановив его, и ничего больше.
ни один вратарь мира не взял бы! Как "пробил", так и взял, дистрофичный ударчик и такой же приёмчик....! Всё,золото уже в
Сенегале, адиос Диас!!!
ни один вратарь мира не взял бы! Как "пробил", так и взял, дистрофичный ударчик и такой же приёмчик....! Всё,золото уже в
Сенегале, адиос Диас!!!