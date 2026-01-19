Менди ответил на вопрос о том, специально ли Диас не реализовал пенальти

1768848258

сегодня, 21:44

Вратарь сборной Сенегала опроверг домыслы о том, что форвард сборной Марокко специально не реализовал пенальти на последних секундах основного времени финала Кубка Африки.

В ворота сенегальцев был назначен спорный 11-метровый, после чего команда покинула поле. Вскоре игроки вернулись, и удар был исполнен — Диас пробил несильно по центру ворот, и Менди намертво взял мяч.

Голкипер, отвечая на вопрос, была ли договоренность с Диасом, сказал: