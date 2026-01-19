Top.Mail.Ru
Менди ответил на вопрос о том, специально ли Диас не реализовал пенальти

сегодня, 21:44
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Вратарь сборной Сенегала Эдуард Менди опроверг домыслы о том, что форвард сборной Марокко Браим Диас специально не реализовал пенальти на последних секундах основного времени финала Кубка Африки.

В ворота сенегальцев был назначен спорный 11-метровый, после чего команда покинула поле. Вскоре игроки вернулись, и удар был исполнен — Диас пробил несильно по центру ворот, и Менди намертво взял мяч.

Голкипер, отвечая на вопрос, была ли договоренность с Диасом, сказал:

Конечно, нет. Давайте будем серьезными. Кто-то действительно думает, что за минуту до конца матча, когда вся страна 50 лет ждала этого титула, мы могли договориться о чем-то подобном? Он хотел забить, а я сделал свою работу, остановив его, и ничего больше.

shur
shur
сегодня в 23:21, ред.
"...Он хотел забить, а я сделал свою работу, остановив его, и ничего больше." Итак ! Хотел бы забить,пробил на точность в угол смачно,
ни один вратарь мира не взял бы! Как "пробил", так и взял, дистрофичный ударчик и такой же приёмчик....! Всё,золото уже в
Сенегале, адиос Диас!!!
adekvat
adekvat
сегодня в 22:33
Тупой вопрос, больше и сказать нечего.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:54
Все покрыто мраком !
y7y3btwwhb35
y7y3btwwhb35
сегодня в 21:45
Вопрос не по окладу, как говорится..... и не надо его было задавать....
