Газизов заявил, что будет оспаривать в суде иск о взыскании 1,1 млн рублей

1768914021

сегодня, 16:00

Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба «Динамо» назвал поданный в его адрес иск обычным бизнес-спором и будет оспаривать его требования в суде.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан подало иск к Газизову с требованием возместить 1,1 млн рублей, обвинив его в «неосновательном обогащении».

«Это вопросы, связанные с бизнесом. Пока еще ничего не известно, все в рамках обычного спора. Конечно, я планирую оспаривать требования в суде. Таких ситуаций, связанных с бизнесом, бывает немало. Ничего экстраординарного я в этом не вижу. Подача в суд сама по себе еще ни о чем не говорит», — сказал Газизов.

Предварительное заседание назначено на 17 февраля.