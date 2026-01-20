Top.Mail.Ru
Газизов заявил, что будет оспаривать в суде иск о взыскании 1,1 млн рублей

сегодня, 16:00

Генеральный директор махачкалинского футбольного клуба «Динамо» Шамиль Газизов назвал поданный в его адрес иск обычным бизнес-спором и будет оспаривать его требования в суде.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан подало иск к Газизову с требованием возместить 1,1 млн рублей, обвинив его в «неосновательном обогащении».

«Это вопросы, связанные с бизнесом. Пока еще ничего не известно, все в рамках обычного спора. Конечно, я планирую оспаривать требования в суде. Таких ситуаций, связанных с бизнесом, бывает немало. Ничего экстраординарного я в этом не вижу. Подача в суд сама по себе еще ни о чем не говорит», — сказал Газизов.

Предварительное заседание назначено на 17 февраля.

Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:19
Почему я ни разу не удивлён, что его опять вызывают в суд? Слишком хитроопый дядечка патамушта...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:01, ред.
Газизов не может жить без финансовых или имущественных споров, то со Спартаком судился, то с фк Уфа, теперь с властями Башкортостана. И наверняка, как это было раньше, проиграет и в этот раз. Во-первых, плевать против ветра, дурная затея и к тому же бесперспективная, а во-вторых, как показывает история, во всех его тёмных делишках присутствовали незаконные действия. Возникает вполне резонный вопрос, как с его такой сомнительной репутацией всякий раз удаётся втереться в доверие и занимать столь серьёзные посты, коим является должность Генерального Директора футбольного клуба?
Болейте за своих, а не против чужих!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:29
Газизов по жизни красавчик, в своё время свинку Лёню с его свиньёй здорово подоил.
4qs9v5p9vdxn
4qs9v5p9vdxn
сегодня в 17:15
Дело этого проныры переходит в хроническую стадию
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:44
Газизов в суде - " Ни фига подобного - обогащение было обоснованным"...)
f23sn2pyfmwb
f23sn2pyfmwb
сегодня в 16:36
Как был мутным так им и остался.... чтоб обогатится у него все средства хороши.
