Турецкий тренер Гёкдениз Карадениз покидает «Рубин-2» по истечении срока контракта.
Исполняющим обязанности главного тренера команды «Рубин-2» назначен Андрей Фёдоров, ранее входивший в штаб Карадениза.
46-летний Карадениз работал в Казани с 2023 года.
Болейте за своих, а не против чужих!
Мы присылали, причём более чем один раз, письмо с кодом для получения, но Вы не забирали. В случаях когда победитель не забирает приз после первого отправленного письма победителю следует написать здесь в хэштеге или в ответном письме в какой день выслать код (они обновляются ежедневно) - мы обычно не присылаем коды одним и тем же победителям каждый день, поскольку они могут в итоге так и не забрать приз до истечения срока хранения, плюс пользователь всегда имеет лёгкую возможность предупредить когда будет забирать и будет ли в принципе.
На сегодня письмо с кодом выслали.
