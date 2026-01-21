Top.Mail.Ru
Гёкдениз Карадениз покидает «Рубин-2»

сегодня, 09:47

Турецкий тренер Гёкдениз Карадениз покидает «Рубин-2» по истечении срока контракта.

Исполняющим обязанности главного тренера команды «Рубин-2» назначен Андрей Фёдоров, ранее входивший в штаб Карадениза.

46-летний Карадениз работал в Казани с 2023 года.

stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:34
Не в каждой команде найдутся такие футболисты, пожалуй один из немногих, кого болельщики разных клубов, не смотря на свои пристрастия, почитают и уважают у нас в стране. С ним в один ряд можно поставить нашего Лео Фернандеса, армейца Вагнера Лава и спартаковца Промеса. Если не прав поправьте.
Болейте за своих, а не против чужих!
sv_1969
sv_1969 ответ hqxktfhgj62k (раскрыть)
сегодня в 14:19
Если он не знает языка и менталитета то согласен с Вами! Но думаю Гек знает все!
hqxktfhgj62k
hqxktfhgj62k
сегодня в 13:01
Какая глупость ставить на вторую команду иностранного тренера.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:42
Толковый был футболист в своё время...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:36
Легенда Рубина. Один из лучших легионеров РПЛ.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:23
Как он теперь без Казани, столько лет.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:13
Без работы точно не останется
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:07
Вот уж , где игрок неугомонный был в хорошем смысле...
KS_Y116
KS_Y116
сегодня в 12:03
Гек легенда !! Барселоне забивал на поле пахал всегда на все сто ! Профессионал с большой буквы
112910415
112910415
сегодня в 11:51
много-много лет был с Рубином ...
Vilar
Vilar
сегодня в 11:41
В Казани он не только работал в Рубине-2, но и прекрасно играл в Рубине, нельзя об этом забывать.
drug01
drug01
сегодня в 11:29
Много он поиграл и был полезен!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 11:24
Здравствуйте.

Мы присылали, причём более чем один раз, письмо с кодом для получения, но Вы не забирали. В случаях когда победитель не забирает приз после первого отправленного письма победителю следует написать здесь в хэштеге или в ответном письме в какой день выслать код (они обновляются ежедневно) - мы обычно не присылаем коды одним и тем же победителям каждый день, поскольку они могут в итоге так и не забрать приз до истечения срока хранения, плюс пользователь всегда имеет лёгкую возможность предупредить когда будет забирать и будет ли в принципе.

На сегодня письмо с кодом выслали.
shur
shur ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 11:14
...10 -ять лет отыграл в "Казани",рэспект,талантливый,полезный, игрок!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 10:54
И куда он теперь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:38
Честно отработал контракт-можешь быть свободен...
Goger90
Goger90
сегодня в 10:37
Победный гол в том самом матче на Камп Ноу забил.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:33, ред.
QR-код на получение приза за декабрь так и не пришел -- разберитесь, пожалуйста...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:25
Легенда клуба
pcbd6ktgkyec
pcbd6ktgkyec
сегодня в 10:06
Давно не было его слышно... удачи в дальнейшем.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:54
Опять какие-то реформы затеяли...
