1768992427

сегодня, 13:47

Неизвестный мужчина поджег статую пятикратного обладателя «Золотого мяча» и капитана сборной Португалии , которая установлена в городе Фуншал на острове Мадейра, откуда футболист родом. Об этом сообщила газета Correio da Manha.

Инцидент произошел рядом с музеем Роналду. Мужчина выложил видеоролик, в котором облил статую воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Полиция устанавливает личность нарушителя.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и «Реал», лучшим бомбардиром которого является.