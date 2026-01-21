Top.Mail.Ru
В Португалии подожгли статую Роналду

сегодня, 13:47

Неизвестный мужчина поджег статую пятикратного обладателя «Золотого мяча» и капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, которая установлена в городе Фуншал на острове Мадейра, откуда футболист родом. Об этом сообщила газета Correio da Manha.

Инцидент произошел рядом с музеем Роналду. Мужчина выложил видеоролик, в котором облил статую воспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Полиция устанавливает личность нарушителя.

Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и «Реал», лучшим бомбардиром которого является.

IkeYar
IkeYar
сегодня в 19:06
Герострат нашего времени
Capral
Capral
сегодня в 18:41
Как шутили в моё прекрасное советское время: "Не всех больных в*йна убила..."
Nenash
Nenash
сегодня в 18:25
Эгоюгу даже на родине не любят. ☝️😄
Vilar
Vilar
сегодня в 17:09
Видел статую (не деревянная)), в коронной для Роналду позе и был в музее.
На Мадейре его боготворят. Думаю, заслужил.
Конечно, таким известным людям, главное, во время, красиво уйти.
Роналду хочет поиграть на Чемпионате мира, тем более, после встречи с Трампом.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 16:58
Сначала он хотел эту статую утопить. Но статуя была сделана из того что не тонет. И поэтому ему пришлось её поджечь )
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:49, ред.
мужик обиделся, что гель Роналду не дает ему рост волос.
и поджег некрасивую статую.
зато каждый в выгоде:
у КР7 реклама гель возродится.
у мужика самореклама с огнем.
7db8sf58nj6j
7db8sf58nj6j
сегодня в 16:46
Как можно палить национального героя
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:40
Так как статуя была бронзовая отреставрируют и возможно в народе "окрестят" - "Рон-Феникс"...)
Варвар7
Варвар7 ответ Kostya-515 (раскрыть)
сегодня в 16:26
Видео с поджогом видно сложно преложить - оно опубликовано в аккаунте Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) под названием «Это последнее предупреждение Бога для Криштиану».
shur
shur ответ баск (раскрыть)
сегодня в 16:08, ред.
...Марк Чепмен (убийца Джона Леннона) до сих пор не оправдан,
но даже если Он выйдет его ждут тысячи стволов под подушкой!!!
Анти героям сейчас ой как не сладко, узнают забьют до смерти!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:59
Ну и зачем спрашивается?
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:58
Дзюба, это не ты, случайно? Твоя работа?
adekvat
adekvat
сегодня в 15:56
Памятник Дзюбе без бензина бы загорелся, дерево и так горит.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 15:55
Подожгли петушка...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:55
Судя по всему очередной "идейный борец", вот только идея в чём?
lotsman
lotsman ответ баск (раскрыть)
сегодня в 15:43
Его ещё не обнаружили. Устанавливают личность.)
tv2x45gbw6tq
tv2x45gbw6tq
сегодня в 15:35
Возможно, это некая акция, направленная на освобождение сборной Португалии от оков....
55mvjnjhsw87
55mvjnjhsw87
сегодня в 15:32
То есть есть никнейм в сети, видосы, неоднократные серьезные правонарушения в разных местах - и полиция до сих пор не знает, кто это? Хорошо ребята работают...
j8dzxzk49vgb
j8dzxzk49vgb
сегодня в 15:31
Идиотов хватает в любой стране.
g6vf7qpnn9rt
g6vf7qpnn9rt
сегодня в 15:30
Два варианта.
- Черный пиар, хайпануть на имени КриРо
- Психические расстройства
Комбо, тоже никто не отменяет
баск
баск
сегодня в 15:27, ред.
Прикольный чувачок, поджёг статую, потом хореографически сомнительно потанцевал вокруг, чем и окончательно самовыразился)

В дурку забрали, интересно, или так отпустили?..)))
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 15:05, ред.
А она что деревянная была? Ну тогда статуя прям таки сама напросилась) А если не деревянная то зря только огонь потратил, так и останется стоять. Это наверное за то что он тянет сборную вниз, но тут виноват не он а те у кого кишка тонка его попросить на выход.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 15:05
Вот как его любят на Родине. Пламенная любовь!
sv_1969
sv_1969 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 14:58
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 14:58
    Боссы юве подожгли
    Doni-7171
    Doni-7171 ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 14:58
    Бадра ни когда лучшим не был и не будет. Ему только гелевые шампуни рекламировать. Для Арабов.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 14:52
    Без Роналду футбол совсем потускнел и ла лига сильно сдала.
    Это Барселона стала гораздо лучше и сильнее без пешехода, а с Реалом беда
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:51
    Вот она, пламенная народная любовь...
    6dqsyy8ewpt3
    6dqsyy8ewpt3 ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 14:45
    Великим памятники не горят
    Kostya-515
    Kostya-515
    сегодня в 14:44
    Могли бы и видео приложить, раз оно есть
