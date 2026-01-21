Футболиста ПСЖ Эрнандеса обвинили в торговле людьми

1768998180

сегодня, 15:23

Защитника французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» и его жену обвинили в торговле людьми и незаконном трудоустройстве. Об этом сообщил телеканал RMC Sport со ссылкой на издание Paris-Match.

Заявление поступило в прокуратуру Версаля, его подала семья из пяти граждан Колумбии, которая работала у пары, не имея официальных документов. По данным Paris-Match, члены семьи работали охранниками, сотрудниками службы безопасности, домработницами, поварами и нянями.

Эрнандесу 29 лет, за ПСЖ он выступает с лета 2023 года. В составе команды защитник трижды стал обладателем Суперкубка Франции, дважды выиграл чемпионат Франции и кубок страны, по разу — Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА . По ходу карьеру он также защищал цвета германской «Баварии» и испанского «Атлетико». Вместе с немецким клубом Эрнандес четыре раз стал победителем национального первенства, дважды — суперкубка страны, по разу — Кубка Германии, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, с «Атлетико» праздновал успех в Лиге Европы и в Суперкубке УЕФА .

За сборную Франции на счету Эрнандеса 40 игр, в которых он отметился 6 голевыми передачами. Вместе с национальной командой защитник выиграл чемпионат мира (2018) и стал серебряным призером мирового первенства (2022). В 2021 году сборная Франции вместе с Эрнандесом победила в Лиге наций, в 2025-м футболист помог команде завоевать бронзовые медали турнира.