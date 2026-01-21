«Манчестер Сити» вернет деньги болельщикам, посетившим матч с «Будё-Глимт»

1769009282

сегодня, 18:28

Футболисты английского «Манчестер Сити» компенсируют средства болельщикам, которые они потратили на покупку билетов, чтобы посетить гостевой матч общего этапа Лиги чемпионов против норвежского «Будё-Глимт». Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Стоимость одного билета на выездную игру составила £25, поэтому игроки «Манчестер Сити» в общей сложности соберут £9 357.

«Наши болельщики значат для нас все, — приводит Би-би-си комментарий от лица футболистов команды. — Мы знаем, на какие жертвы идут наши болельщики, путешествуя по всему миру, чтобы поддержать нас дома и на выезде, и мы никогда не будем воспринимать это как должное. Это лучшие болельщики в мире. Мы также понимаем, что болельщикам, поддерживавшим нас на морозе в течение этого непростого для нас вечера на поле, пришлось много путешествовать. Оплата стоимости билетов для болельщиков, приехавших в Бодо, — это самое меньшее, что мы можем сделать».

Встреча прошла 20 января и завершилась победой «Будё-Глимт» со счетом 3:1. Ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.