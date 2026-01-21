Top.Mail.Ru
«Манчестер Сити» вернет деньги болельщикам, посетившим матч с «Будё-Глимт»

сегодня, 18:28
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Футболисты английского «Манчестер Сити» компенсируют средства болельщикам, которые они потратили на покупку билетов, чтобы посетить гостевой матч общего этапа Лиги чемпионов против норвежского «Будё-Глимт». Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Стоимость одного билета на выездную игру составила £25, поэтому игроки «Манчестер Сити» в общей сложности соберут £9 357.

«Наши болельщики значат для нас все, — приводит Би-би-си комментарий от лица футболистов команды. — Мы знаем, на какие жертвы идут наши болельщики, путешествуя по всему миру, чтобы поддержать нас дома и на выезде, и мы никогда не будем воспринимать это как должное. Это лучшие болельщики в мире. Мы также понимаем, что болельщикам, поддерживавшим нас на морозе в течение этого непростого для нас вечера на поле, пришлось много путешествовать. Оплата стоимости билетов для болельщиков, приехавших в Бодо, — это самое меньшее, что мы можем сделать».

Встреча прошла 20 января и завершилась победой «Будё-Глимт» со счетом 3:1. Ворота норвежского клуба защищал российский вратарь Никита Хайкин.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:05
всю команду надо оштрафовать!!! вдвойне Родри!!!
Пеп, ты тоже.
Capral
Capral
сегодня в 18:52, ред.
25 евро за билет- это не дорого, даже даром. Дорога, отель, да, вероятно не самые дешевые. Возврат денег болельщикам- акция чисто символическая, и как мне кажется, больше от отчаяния... Не деньги возвращать надо, а подумать как проблемы решать. Команда стоит на месте, не видно прогресса, даже минимального. Гвард, всё больше напоминает человека в тупике, с неясными перспективами и туманным будущим...
Как же быстро всё перевернулось. Правильно однажды сказал Наполеон: "От великого до смешного- один шаг."
Вещий
Вещий
сегодня в 18:52
Только за билеты? ....за билеты на матч - не надо, игра бывает разной. Вот если бы вернули за проезд, проживание и все остальные расходы связанные с посещением матча. Тогда это было бы сильно.... И ещё за моральный вред приплатить. Это уже сделает Пеп....
9sdbwm9es7xm
9sdbwm9es7xm
сегодня в 18:46
Правильное решение, не оправдали доверие, верните деньги
Гость
