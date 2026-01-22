«Барселона» переиграла «Славию» в матче Лиги чемпионов

В матче Лиги чемпионов встречались «Славия» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 2:4.
Голами у хозяев отметились: Кушей (10'), Левандовски (44', автогол). За гостей забивали Лопес Марин (34', 42'), Ольмо (63'), Левандовски (71').
По итогам встречи «Славия» имеет 3 очка, у гостей — 13 очков.
В следующем матче «Славия» сыграет 28 января, соперником будет «Пафос». «Барселона» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Копенгаген»).
Барса без Ямаля лишена остроты и мысли, но при этом, никто не пижонит и не передерживает мяч. Пока Славия пыталась затащить соперника в вязкое болото, получалось относительно неплохо, как только начали раскрываться- стали появляться моменты у гостей. Понравился Ольмо, которого многие ругали недавно. Не понравился Раф- инертно выглядел, безынициативно. Красивы дальние голы Барселоны.
Вобщем, как и планировалось, так и получилось, а Барселона, по-прежнему играет по бразильскому принципу- вы сколько можете, мы сколько захотим. Барсу с победой!!!
Барса без Ямаля лишена остроты и мысли, но при этом, никто не пижонит и не передерживает мяч. Пока Славия пыталась затащить соперника в вязкое болото, получалось относительно неплохо, как только начали раскрываться- стали появляться моменты у гостей. Понравился Ольмо, которого многие ругали недавно. Не понравился Раф- инертно выглядел, безынициативно. Красивы дальние голы Барселоны.
Вобщем, как и планировалось, так и получилось, а Барселона, по-прежнему играет по бразильскому принципу- вы сколько можете, мы сколько захотим. Барсу с победой!!!
Де Йонг без него разбегался, раскрылся.
Замены после ухода Педри сработали и перевернули игру! В топ-8 команда обязана быть. Дальше по сетке любую команду можно обыграть. Сливочные падают от Барсы и остальные упадут!
Де Йонг без него разбегался, раскрылся.
Замены после ухода Педри сработали и перевернули игру! В топ-8 команда обязана быть. Дальше по сетке любую команду можно обыграть. Сливочные падают от Барсы и остальные упадут!