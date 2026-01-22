Top.Mail.Ru
«Барселона» переиграла «Славию» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 01:00
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)2 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче Лиги чемпионов встречались «Славия» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 2:4.

Голами у хозяев отметились: Кушей (10'), Левандовски (44', автогол). За гостей забивали Лопес Марин (34', 42'), Ольмо (63'), Левандовски (71').

По итогам встречи «Славия» имеет 3 очка, у гостей — 13 очков.

В следующем матче «Славия» сыграет 28 января, соперником будет «Пафос». «Барселона» проведет следующий матч 28 января, (соперник — «Копенгаген»).

Agamaga005
Agamaga005 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:42
На уколах наврялли его могли выпустить. Две недели пусть отдохнет. Я в нём не вижу незаменимого в его нынешнем состоянии. В Барселоне катать мяч есть кому.
ABir
ABir
сегодня в 01:26
Не надо было Славии сразу быстро забивать каталонцам, разозлили и получили 4 в ответ.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:22
после матча с Реал Сосъедад у Пелри травма.
и сегодня вышел на уколах.
и только хуже сделали, добили игрока.
пишут, выбыл как минимум на 2-3 недели
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:21
непростая, но важнейшая победа Барсы))
в 28 февр. возможно, без Педри, и все равно должны побеждать датчан.
Реал, Тоттенхэм, Ньюкасл и Челси...кто то из них потеряет очки))))
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:18, ред.
В победе Барселоны я не сомневался, но играет команда крайне отвратительно. Слишком много позволяет аутсайдерам. Хорошо, что Педри ушёл вовремя, иначе выиграть было бы крайне тяжело. Чем больше хвалят, тем хуже играет. Сегодня все его действия - сплошной брак, в единоборствах полный ноль.
Де Йонг без него разбегался, раскрылся.
Замены после ухода Педри сработали и перевернули игру! В топ-8 команда обязана быть. Дальше по сетке любую команду можно обыграть. Сливочные падают от Барсы и остальные упадут!
Capral
Capral
сегодня в 01:16, ред.
Результат более чем предсказуем, но два гола от нулевого соперника- пожалуй многовато, и что особенно напрягает, то, что забиты голы были со стандартов. Зато, удалось не провалиться на фликовских ловушках. Вратарь Славии- это катастрофа. Несмотря на шикарную, фирменную и до предела утонченную комбинацию Барсы в первом мяче, сам гол- вратарский. Славия- типично туповатая чешская команда, без мысли и импровизации- случайный пасажир...

Барса без Ямаля лишена остроты и мысли, но при этом, никто не пижонит и не передерживает мяч. Пока Славия пыталась затащить соперника в вязкое болото, получалось относительно неплохо, как только начали раскрываться- стали появляться моменты у гостей. Понравился Ольмо, которого многие ругали недавно. Не понравился Раф- инертно выглядел, безынициативно. Красивы дальние голы Барселоны.

Вобщем, как и планировалось, так и получилось, а Барселона, по-прежнему играет по бразильскому принципу- вы сколько можете, мы сколько захотим. Барсу с победой!!!
