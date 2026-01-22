Top.Mail.Ru
«Зенит» разгромил чемпиона Китая «Шанхай Порт» в товарищеском матче

сегодня, 19:26
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Шанхай ПортШанхай ПортМатч завершен

Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 4:1 обыграли китайский «Шанхай Порт» в товарищеском матче на сборах в Катаре.

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Луис Энрике (11-я и 20-я минуты), Александр Соболев (71) и Александр Ерохин (81).

«Шанхай Порт» является чемпионом Китая трех последних сезонов. «Зенит» провел первый товарищеский матч на зимних сборах.

«Зенит» после 18 туров набрал 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом матче после возобновления чемпионата команда из Санкт-Петербурга 27 февраля примет калининградскую «Балтику».

Источник: itar-tass.com
Муравьед
Муравьед
сегодня в 23:32
Слабенько отбегал чемпион Китая против второй команды РПЛ.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:19, ред.
Разгром не показателен...
Стоимость всех 16-ти команд Суперлиги Китая - 131 млн...
Зенита 160 млн...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:02
Семак должен быть доволен.
чемпиона Китая разделал на суши.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 21:52
А один, всё-таки, пропустили...
lazzioll
lazzioll
сегодня в 21:37
чемпионат Китая очень не очень. их Чемпионов вперед ногами выносят в их ЛЧ постоянно. то тайскмй клуб, то вьетнамский то Пахтакор.
vvha98ag9sx5
vvha98ag9sx5
сегодня в 21:35
Это только начало. Соболев включил режим бешеного дельфина. Всем бояться.
ah4df8g33cgf
ah4df8g33cgf
сегодня в 21:33
Зенитушку с первой победой в новом году!
py3p99338r5d
py3p99338r5d
сегодня в 21:32
Ерохин, как всегда молодчик, в концовочке....
Vilar
Vilar
сегодня в 21:25
Тренируются на кошечках ...
RomM84
RomM84
сегодня в 21:17
    wfu7pqrfespf
    wfu7pqrfespf
    сегодня в 21:16
    Саня Соболев разбушевался. Гол забил.
    drug01
    drug01
    сегодня в 21:09
    Зенит хорошо проверил китайского чемпиона!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 21:04
    Хорошо, что и россияне забивали...
    shur
    shur
    сегодня в 20:44
    ...ребятушки, ну хоть какому то Луису Энрике везёт!!! К сожалению
    не Тренеру из Парижика!!!
    Romeo 777
    Romeo 777
    сегодня в 20:42
    Не удивительно, чемпионат Китая слабее даже РПЛ раза в 2-3
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 20:42
    Зенит с победой. Но это товарняк и надо дальше пахать.
