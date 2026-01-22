«Зенит» разгромил чемпиона Китая «Шанхай Порт» в товарищеском матче

1769099187

сегодня, 19:26

Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 4:1 обыграли китайский «Шанхай Порт» в товарищеском матче на сборах в Катаре.

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Луис Энрике (11-я и 20-я минуты), Александр Соболев (71) и Александр Ерохин (81).

«Шанхай Порт» является чемпионом Китая трех последних сезонов. «Зенит» провел первый товарищеский матч на зимних сборах.