«Зенит» разгромил чемпиона Китая «Шанхай Порт» в товарищеском матче

Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 4:1 обыграли китайский «Шанхай Порт» в товарищеском матче на сборах в Катаре.
Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Луис Энрике (11-я и 20-я минуты), Александр Соболев (71) и Александр Ерохин (81).
«Шанхай Порт» является чемпионом Китая трех последних сезонов. «Зенит» провел первый товарищеский матч на зимних сборах.
«Зенит» после 18 туров набрал 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом матче после возобновления чемпионата команда из Санкт-Петербурга 27 февраля примет калининградскую «Балтику».
Стоимость всех 16-ти команд Суперлиги Китая - 131 млн...
Зенита 160 млн...
чемпиона Китая разделал на суши.
не Тренеру из Парижика!!!
