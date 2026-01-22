Top.Mail.Ru
«Балтика» согласилась отпустить Сауся в «Спартак»

сегодня, 22:23

«Балтика» приняла предложение «Спартака» по трансферу хавбека Владислава Сауся. Об этом заявил спортдиректор калининградцев Армен Маргарян.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что полузащитник переходит в «Спартак» за ₽350 млн.

Маргарян сказал:

Мы действительно приняли предложение «Спартака» по Саусю. Сейчас клубы начинают процесс подготовки к осуществлению трансфера, а представитель игрока ведёт переговоры по условиям личного контракта. Чтобы сделка закрылась, нужно, чтобы они согласовали контракт и футболист прошел УМО. На данный момент на 80–90% всё сделано, но пока я не могу сказать, что мы закрыли эту историю.

Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 23:15
Ну и хорошо...ждем....
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 23:10, ред.
Чот вратаря как не было так и нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 22:35
Это вам не Гонду и не Барин
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 22:25
Игрока основы вот так просто продавать. Что настолько деньги нужны или цели у команды уже другие стали?
Гость
