«Балтика» согласилась отпустить Сауся в «Спартак»

«Балтика» приняла предложение «Спартака» по трансферу хавбека Владислава Сауся. Об этом заявил спортдиректор калининградцев Армен Маргарян.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что полузащитник переходит в «Спартак» за ₽350 млн.
Маргарян сказал:
Мы действительно приняли предложение «Спартака» по Саусю. Сейчас клубы начинают процесс подготовки к осуществлению трансфера, а представитель игрока ведёт переговоры по условиям личного контракта. Чтобы сделка закрылась, нужно, чтобы они согласовали контракт и футболист прошел УМО. На данный момент на 80–90% всё сделано, но пока я не могу сказать, что мы закрыли эту историю.