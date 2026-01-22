«Балтика» согласилась отпустить Сауся в «Спартак»

«Балтика» приняла предложение «Спартака» по трансферу хавбека . Об этом заявил спортдиректор калининградцев Армен Маргарян.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что полузащитник переходит в «Спартак» за ₽350 млн.

Маргарян сказал: