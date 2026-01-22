Top.Mail.Ru
Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» — радио

вчера, 22:29

Российский футболист Арсен Захарян может покинуть испанский «Реал Сосьедад» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает радиостанция COPE.

По информации источника, новый главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо сообщил нескольким игрокам, в том числе и Захаряну, что они не входят в его планы.

Захаряну 22 года. За «Реал Сосьедад» полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 16 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.

sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:49
По Арсену будут скучать в больницах Сосьедада
shur
shur
сегодня в 09:24
...Конец "Хождениям по Мукам" ! Бессмысленный,неоправданный,
безответственный переход! Сидел бы в "Динамо", может хоть какой то толк был!!! Ну,здравствуй,Лавочник!!!
ak4jdw66fbsb
ak4jdw66fbsb
сегодня в 08:53
Не, Захарян может стать капитаном «Реал Сосьедад» — армянское радио
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 08:47, ред.
Через 2,5 года в РС поняли, что они с этим Арсеном влипли по самое не могу. Но избавиться от него будет не просто.
