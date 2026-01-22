Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» — радио

1769110169

вчера, 22:29

Российский футболист может покинуть испанский «Реал Сосьедад» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает радиостанция COPE.

По информации источника, новый главный тренер «Реал Сосьедад» Пеллегрино Матараццо сообщил нескольким игрокам, в том числе и Захаряну, что они не входят в его планы.

Захаряну 22 года. За «Реал Сосьедад» полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 16 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.