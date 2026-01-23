Липатов очень много плохого сделал для «Локомотива» — Валерий Баринов

1769156128

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов в свое время много плохого сделал для столичного футбольного клуба. Такое мнение высказал народный артист РФ , болельщик «Локомотива» .

В четверг на заседании суда Липатов признал свою вину по делу о заказных убийствах. Ранее сообщалось, что Липатов связан с уголовным делом о заказных убийствах миллиардера Валерия Цимбаева.

«Нельзя плясать над могилой, но он признал то, что делал. Он очень много плохого сделал для „Локомотива“, но обсуждать больше я это не хочу. Раз признал это, значит, признал», — сказал Баринов.

Липатов был главой совета директоров «Локомотива» с 2006 по 2009 год. При нем команда в 2007 году выиграла Кубок России, но ни разу не вошла в призеры чемпионата.