Липатов очень много плохого сделал для «Локомотива» — Валерий Баринов

сегодня, 11:15

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Сергей Липатов в свое время много плохого сделал для столичного футбольного клуба. Такое мнение высказал народный артист РФ, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов.

В четверг на заседании суда Липатов признал свою вину по делу о заказных убийствах. Ранее сообщалось, что Липатов связан с уголовным делом о заказных убийствах миллиардера Валерия Цимбаева.

«Нельзя плясать над могилой, но он признал то, что делал. Он очень много плохого сделал для „Локомотива“, но обсуждать больше я это не хочу. Раз признал это, значит, признал», — сказал Баринов.

Липатов был главой совета директоров «Локомотива» с 2006 по 2009 год. При нем команда в 2007 году выиграла Кубок России, но ни разу не вошла в призеры чемпионата.

rz9g5r45p538
rz9g5r45p538
сегодня в 12:26
Плохие годы для Локо... но уже все в прошлом...
Vilar
Vilar
сегодня в 11:52, ред.
"В то же время Валерий Баринов выразил мнение, что уход Дмитрия Баринова является виной «Локомотива». По мнению актёра, за прошедшие годы представители клуба могли изучить характер футболиста." -В.Баринов об уходе Д.Баринова
