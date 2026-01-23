Воспитанник «Зенита» переходит в «Спартак». «Красно-белые» переиграли ЦСКА

1769178864

сегодня, 17:34

Защитник Владислав Саусь на пороге завершения своего перехода из калининградской «Балтики» в московский «Спартак». Этот трансфер обещает стать знаковым событием зимнего трансферного окна по нескольким причинам.

В пятницу агент Владислава, Андрей Талаев, подтвердил в «Спорт-Экспресс», что футболист достиг соглашения с «Спартаком». Ранее стало известно, что «Балтика» также согласовала условия перехода 22-летнего игрока с московским клубом. Пока не раскрыты детали контракта, но ясно одно: «Спартак» значительно усилил свою команду.

«Балтика» удивила многих, показав отличные результаты в первой части сезона. Под руководством тренера Андрея Талалаева калининградский клуб завершил первый этап чемпионата в числе лучших команд Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Этот успех стал неожиданностью, и Талалаев сумел превратить команду, которая была в тени, в настоящую силу. «Балтику» начали опасаться, но одновременно предсказывали крупные потери игроков зимой.

Первым, кто покинул «Балтику», стал полузащитник Сергей Пряхин, подписавший контракт с грозненским «Ахматом». Саусь, в свою очередь, стал одним из самых обсуждаемых игроков команды с самого начала сезона. На позиции крайнего защитника/вингера он провел практически все матчи в РПЛ , зарекомендовав себя как основной игрок. В его активе 19 матчей за «Балтику» во всех турнирах, где он отметился одним голом и двумя результативными передачами.

История перехода в «Спартак» интересна еще и тем, что она демонстрирует, как в матчах против сильных соперников можно привлечь внимание и получить шанс на переход. Единственный гол Саусья в этом сезоне был забит именно в первом матче против «Спартака» в Москве (3:0). Этот гол стал настоящим шедевром — он был забит в касание с отскока в верхний угол ворот. Во втором матче, хотя Саусь не сумел отличиться, его команда смогла одержать победу над красно-белыми, и его вклад в этот успех также был значительным.

«Спартак» обошел ЦСКА

Саусь, воспитанник академии «Зенита», попал в клуб сравнительно поздно, практически перед завершением обучения. Его родина — Краснодарский край, где он начинал свои занятия в футбольной школе «Фортуна» в Геленджике, а затем перешел в Подмосковье, в УОР номер 5. Как и многие молодые футболисты, Саусь не смог закрепиться в основном составе «Зенита», сыграв лишь один официальный матч за команду.

В последние десять лет противостояние между «Зенитом» и «Спартаком» приобрело особую остроту. Эти клубы считаются главными соперниками в борьбе за трофеи, а также представляют две столицы, что делает их встречи особенно зрелищными. Трансферы между «Спартаком» и «Зенитом» происходят крайне редко и всегда вызывают негативные эмоции у болельщиков. Последним таким переходом стал трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» в 2024 году, который даже среди фанатов «Зенита» не был воспринят положительно.

Ситуация с Саусем несколько иная. Он не имеет столь крепкой связи с «Зенитом», чтобы говорить о какой-либо неприязни к клубу. Тем не менее, его переход в «Спартак» может рассматриваться как потенциальная ошибка «Зенита», не сумевшего полностью раскрыть потенциал игрока.

Для Сауся «Спартак» можно считать новым вызовом. В детстве он проходил просмотр в академии красно-белых, но не был зачислен. Также стоит отметить, что в «Зенит» он попал со второго раза. Саусь подчеркивал, что, будучи воспитанником «Зенита», считает «Спартак» своим самым принципиальным соперником. Интересно, как он отреагирует на свой официальный переход в «Спартак».

Что касается ситуации с «Спартаком» и ЦСКА , то после обмена защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано из «Зенита», появились сообщения о том, что армейцы, помимо денежных средств, получили и «скидку» на выкуп Сауся из «Балтики». Однако «Спартак» сумел перебить предложение ЦСКА , и теперь Саусь окажется в рядах красно-белых. Таким образом, ЦСКА неожиданно теряет перспективного игрока.

Саусь нужен «Спартаку» для лимита и для укрепления позиций

Саусь продемонстрировал отличные качества в «Балтике», выступая на позиции крайнего вингера в схеме с тремя центральными защитниками. В свою очередь, «Спартак» применяет тактику с двумя центральными защитниками и акцентированными фланговыми игроками. На данный момент не совсем ясно, какую тактическую модель выберет новый главный тренер красно-белых Хуан Карседо.

С учетом имеющегося состава защитников вполне вероятно, что в обороне будут задействованы четыре защитника. 22-летний футболист вполне сможет занять правый фланг защиты «Спартака». В данной роли сейчас играет Даниил Денисов, опытный защитник. Однако Саусь, в первую очередь, может выделяться скоростью, а также не уступает в технических навыках. В зависимости от выбранной схемы он может занять различные позиции, но на данный момент правый фланговый защитник кажется наиболее актуальной.

Приобретение российского игрока будет полезно для «Спартака» с точки зрения лимита на легионеров. Недавно министр спорта Михаил Дегтярев объявил о планах по изменению лимита на иностранцев к 2028 году, когда в заявке будет допустимо всего 10 легионеров, из которых на поле одновременно смогут находиться не более 5. Ранее тренеры рассматривали возможность использования крайнего защитника Даниила Хлусевича в качестве правого вингера, и, вероятно, подобные эксперименты будут проводиться и с Саусем.

До своего перехода в «Балтику» Саусь выступал за «Зенит-2» и ярославский «Шинник». Он отмечал, что рост всех футболистов в «Балтике» был достигнут благодаря наставничеству Талалаева.

Каждый переход в «Спартак» влияет на игрока по-разному: некоторые могут столкнуться с так называемой звездной болезнью, другие фокусируются на финансовом аспекте. Саусь уже зарекомендовал себя в профессиональном футболе, и главное, чтобы он справился с психологическим давлением — пока нет оснований для беспокойства.