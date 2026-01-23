«Динамо» обыграло «Шанхай Шэньхуа» в серии пенальти

1769186231

сегодня, 19:37

В товарищеской игре в Абу-Даби московское «Динамо» одержало победу над китайским «Шанхай Шэньхуа» в послематчевой серии пенальти. Исход основного времени – ничья 2:2, но в серии 11-метровых ударов удача оказалась на стороне динамовцев – 5:3. Голами в составе «Динамо» отметились Бителло (4-я минута) и Иван Сергеев (47-я минута). За «Шанхай Шэньхуа» забивали Рафаэл Ратао (2-я минута) и У Си (45+2 минута).

Для «Динамо» это была первая игра под руководством Ролана Гусева, официально назначенного главным тренером 23 декабря 2025 года. До этого, с 17 ноября, Гусев исполнял обязанности главного тренера.

«Шанхай Шэньхуа» тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, который возглавляет китайский клуб с 2023 года. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Китая и дважды становилась серебряным призером чемпионата.

В рамках зимних тренировочных сборов «Динамо» проведет следующий матч 26 января. Соперником бело-голубых станет еще одна китайская команда – «Чэнду Жунчэн».