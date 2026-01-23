«Динамо» обыграло «Шанхай Шэньхуа» в серии пенальти

В товарищеской игре в Абу-Даби московское «Динамо» одержало победу над китайским «Шанхай Шэньхуа» в послематчевой серии пенальти. Исход основного времени – ничья 2:2, но в серии 11-метровых ударов удача оказалась на стороне динамовцев – 5:3. Голами в составе «Динамо» отметились Бителло (4-я минута) и Иван Сергеев (47-я минута). За «Шанхай Шэньхуа» забивали Рафаэл Ратао (2-я минута) и У Си (45+2 минута).
Для «Динамо» это была первая игра под руководством Ролана Гусева, официально назначенного главным тренером 23 декабря 2025 года. До этого, с 17 ноября, Гусев исполнял обязанности главного тренера.
«Шанхай Шэньхуа» тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, который возглавляет китайский клуб с 2023 года. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Китая и дважды становилась серебряным призером чемпионата.
В рамках зимних тренировочных сборов «Динамо» проведет следующий матч 26 января. Соперником бело-голубых станет еще одна китайская команда – «Чэнду Жунчэн».
нагрузками)))
Иначе, если бы не этот фактор, то с футболом, продемонстрированном сегодня
Динамо, только в пердив вылетать.
Вообще, на втором сборе будет непростой турнирчик, в котором, несмотря на
товарняцкий его характер, вряд ли кто-то из участников захочет оказаться крайним- контингент не тот..)
И если мы будем играть как сегодня, то нас там порвут на тряпки.
Легко встанет вопрос- а доживёт ли действующий ТШ не то что до середины года,
а ещё до возобновления сезона?
Что касается игроков- старались Касерес и Рубенс в первом тайме и Хубулов
с Мирошниченко во втором, и это пожалуй всё.
Зато совершенно ужасен Осипенко- просто нет слов, чтобы охарактеризовать
игру этого человека. Он летом к нам именно играть пришёл, или просто в Москву
перебрался? Ну так в аренду в Родину его, а лучше в Велес- втордив сейчас
это для него. Москва же? Москва, вот и славно будет..
Дальше играем 26-го с Ченду, команда не подарок, ершистая, просто так тоже лапки не поднимет. Ждёмс..
И из прессы :"Ранее Слуцкий раскритиковал Гусева за слова о бывших тренерах «Динамо» Марцеле Личке и Валерии Карпине: «Подлость и вершина неэтичности. Я бы такого человека не взял в штаб ни при каких обстоятельствах».
«Я услышал критику со стороны Леонида Викторовича, я ее принял. Не вижу смысла развивать эту тему дальше. Мне до титулов Слуцкого далеко», – сказал Гусев.
