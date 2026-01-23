Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Кассьерра перешел из «Зенита» в «Атлетико Минейро»

сегодня, 20:31

Пресс-служба «Атлетико Минейро» объявила о переходе колумбийского нападающего Матео Кассьерры из санкт-петербургского «Зенита» в стан бразильского клуба.

28-летний Кассьерра играл за «Зенит» с 2022 года. За время своего пребывания в российском клубе он дважды становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и трижды поднимал над головой Суперкубок России. В сезоне 2023/24 колумбийский форвард стал лучшим снайпером РПЛ, отметившись 21 забитым голом.

Интересно, что в «Атлетико Минейро» выступает Халк, ранее игравший за «Зенит».

Подписывайся в ВК
Все новости
Воспитанник «Зенита» переходит в «Спартак». «Красно-белые» переиграли ЦСКА
Сегодня, 17:34
Официально«Крылья Советов» подписали испанского защитника
Вчера, 10:24
Официально«Динамо» объявило о переходе бразильского футболиста Рикардо из «Ботафого»
21 января
ЦСКА подтвердил переход Вильягры в бразильский «Интернасьонал»
21 января
Аргентинский футболист Верде покинул ЦСКА
20 января
Зделар рассказал, как покинул московский ЦСКА
17 января
Все комментарии
jq6qu5yhjwyx
jq6qu5yhjwyx
сегодня в 20:52
Зеня потерял своего лидера, существенно послабил состав
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 