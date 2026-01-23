Кассьерра перешел из «Зенита» в «Атлетико Минейро»

1769189494

сегодня, 20:31

Пресс-служба «Атлетико Минейро» объявила о переходе колумбийского нападающего из санкт-петербургского «Зенита» в стан бразильского клуба.

28-летний Кассьерра играл за «Зенит» с 2022 года. За время своего пребывания в российском клубе он дважды становился чемпионом России, завоевал Кубок страны и трижды поднимал над головой Суперкубок России. В сезоне 2023/24 колумбийский форвард стал лучшим снайпером РПЛ , отметившись 21 забитым голом.

Интересно, что в «Атлетико Минейро» выступает Халк, ранее игравший за «Зенит».