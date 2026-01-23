«Кристал Пэлас» отклонил предложение «Милана» по трансферу Матета

1769195288

вчера, 22:08

«Кристал Пэлас» отклонил предложение «Милана» по нападающему , хотя игрок уже согласовал условия контракта с итальянским клубом.

28-летний футболист настаивает на трансфере, и несколько клубов в Англии и Европе заинтересованы в его переходе.

По данным французского издания Foot Mercato, «Пэлас» отклонил предложение итальянского гранда по Матета. Однако, как известно, нападающий заинтересован в переходе на «Сан-Сиро» и уже согласовал личные условия с клубом.

«Милан» — не единственный клуб, надеющийся подписать контракт с французом. С Матета также связывают «Ювентус» и «Астон Виллу».