«Манчестер Юнайтед» выбирает замену Каземиро из четырех кандидатов

вчера, 22:18

«Манчестер Юнайтед» ищет замену хавбеку Каземиро, после того как опорный полузащитник объявил, что покинет клуб в конце сезона.

33-летний футболист на днях подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» по истечении контракта в конце кампании 2025/26. У «Манчестер Юнайтед» была возможность продлить контракт еще на год, но клуб в итоге решил расстаться с Каземиро и перестроить полузащиту.

По данным The Sun, «Юнайтед» сейчас ищет проверенного игрока номер шесть из Премьер-лиги и имеет четыре имени в своем текущем списке. В отчете говорится, что Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»), Алекс Скотт («Борнмут») и Карлос Нум («Брайтон») — игроки, которых «Манчестер Юнайтед» рассматривает в качестве замены Каземиро.

STVA 1
STVA 1
вчера в 23:59
А эти парни знают что из них выбирают?))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:25
Адам Уортон лучший вариант.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:09
Очередная перестройка в МЮ - посмотрим...
shur
shur
вчера в 22:40, ред.
...пора и честь знать, но лучшие годы конечно в "Реале" провёл,
отдельная благодарность!!!
