«Манчестер Юнайтед» выбирает замену Каземиро из четырех кандидатов

вчера, 22:18

«Манчестер Юнайтед» ищет замену хавбеку , после того как опорный полузащитник объявил, что покинет клуб в конце сезона.

33-летний футболист на днях подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» по истечении контракта в конце кампании 2025/26. У «Манчестер Юнайтед» была возможность продлить контракт еще на год, но клуб в итоге решил расстаться с Каземиро и перестроить полузащиту.

По данным The Sun, «Юнайтед» сейчас ищет проверенного игрока номер шесть из Премьер-лиги и имеет четыре имени в своем текущем списке. В отчете говорится, что («Ноттингем Форест»), («Кристал Пэлас»), («Борнмут») и («Брайтон») — игроки, которых «Манчестер Юнайтед» рассматривает в качестве замены Каземиро.