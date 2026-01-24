Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Игрок «Динамо» Макаров прилетел в Турцию с целью перехода в «Кайсериспор»

сегодня, 15:04

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров отправился в Турцию для прохождения медицинского осмотра, который является необходимым шагом перед его возможным переходом в «Кайсериспор». Об этом сообщил агент игрока Алексей Бабырь.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило о том, что «Кайсериспор» ведет активные переговоры с «Динамо» относительно аренды Макарова до лета 2026 года, и стороны уже приблизились к окончательному соглашению.

«Денис прилетел в Турцию. Он должен пройти медицинский осмотр, и в случае успешного его прохождения Денис перейдет в „Кайсериспор“», — сказал Бабырь.

Макаров защищает цвета «Динамо» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В начале декабря 2025 года футболист заявил о намерении покинуть клуб в случае, если на посту главного тренера останется Ролан Гусев. Вскоре руководство «Динамо» подтвердило, что Гусев, который временно возглавлял команду после отставки Валерия Карпина, продолжит работу с командой до конца сезона.

«Кайсериспор» на данный момент занимает 16-е место в турецкой Суперлиге после 18 туров, имея в своём активе 15 очков.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кассьерра перешел из «Зенита» в «Атлетико Минейро»
Вчера, 20:31
Воспитанник «Зенита» переходит в «Спартак». «Красно-белые» переиграли ЦСКА
Вчера, 17:34
Официально«Крылья Советов» подписали испанского защитника
22 января
Официально«Динамо» объявило о переходе бразильского футболиста Рикардо из «Ботафого»
21 января
ЦСКА подтвердил переход Вильягры в бразильский «Интернасьонал»
21 января
Аргентинский футболист Верде покинул ЦСКА
20 января
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:51
Человек ищет, где ему дадут поиграть. А к концу сезона может Гусева и уволят...
Vilar
Vilar
сегодня в 16:42, ред.
Какая-то рента по срокам, не очень. Думаю, ни турки сразу не поймут, кого взяли, ни Макаров не отуречится, там быстро. Он человек эмоциональный, в первую очередь, будет давить срок аренды, т.е. состояние временщика, наверное, без семьи поедет, неустроенность бытовая, а главное, желание быстро себя зарекомендовать, может сыграть злую шутку. Только увеличение зарплаты, в виде различных доплат, может сподвигнуть Макарова переехать на полгода. Как-то так.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:35
Какие клубы из этих лиг ему подошли бы более всего?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:26
ну что. Макаров будет спасать Кайсериспор от вылета из Суперлиги
lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:25
клуб такой мягко говоря ниже среднего. пару раз где-то в первой десятке бывал. единственное что знаю что там Просинечки тренировал. запоминающийся хорват))
sv_1969
sv_1969 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 16:23
Похоже гонора там больше чем характера!
Capral
Capral
сегодня в 16:22, ред.
Своё мнение о Макарове я высказал еще вчера. Сейчас могу только пожелать ему Удачи на новом месте. Не могу с полной определенностью сказать, подходит ему Турция или нет, но надеюсь, он там не затеряется... Многое зависит и от него самого. Возраст у него вполне благоприятный, техника есть, работоспособностью тоже не обделён, так что- пусть ему повезет!!!)))
STVA 1
STVA 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 16:17
Не думаю! Скоро ну в следующем сезоне будет в РПЛ или в той же Турции команде повыше! Не больше....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 16:10
Вероятно ему там будет комфортнее играть, с учётом текущих реалий в Динамо Москве, плюс, если он захочет, может потом играть уже в лиге посильнее или значительно сильнее - в Турции более вероятно что заметят, вдобавок и в турецкой высшей лиге вполне можно играть и достойно зарабатывать, она по уровне во второй двадцатке в рейтинге УЕФА, что вполне неплохо.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:47
Откуда у него неприязнь к Гусеву???
zwg4nptehf5u
zwg4nptehf5u
сегодня в 15:45
В туретчину на побывку ... скоро вернется ...все возвращаются
mkvykcpx6rw8
mkvykcpx6rw8
сегодня в 15:43
Ой не сглазить!
Лишь бы у Дениски всё прошло удачно.
qr6qrma8dp2n
qr6qrma8dp2n
сегодня в 15:41
Даже агент побаивается, добавляя... " случае успешного его прохождения"
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:41
Пусть попробует там... Покажет гонор или характер, чего больше...
48nnbf2qgujd
48nnbf2qgujd
сегодня в 15:39
Лишь бы турки не передумали супер звезду эту взять, иначе кормить его еще полгода до истечения контракта.....
lotsman
lotsman
сегодня в 15:35
Настолько у него неприязненное отношение к Ролану, что согласился пойти в 16ю команду трецкого чемпионата.)
drug01
drug01
сегодня в 15:34
Жаль у Макарова не пошла игра в Динамо!!!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:34
Может хоть зарплатную ведомость фк Динамо разгрузит.
fawjw6bu6h9g
fawjw6bu6h9g
сегодня в 15:34
Там хоть играть будет почаще
662fdfh56tys
662fdfh56tys
сегодня в 15:29
Интересно, а Динамо об этом знает
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:28
Ну похоже всё серьёзно насчёт перехода...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 