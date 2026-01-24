Игрок «Динамо» Макаров прилетел в Турцию с целью перехода в «Кайсериспор»

1769256268

сегодня, 15:04

Полузащитник московского «Динамо» отправился в Турцию для прохождения медицинского осмотра, который является необходимым шагом перед его возможным переходом в «Кайсериспор». Об этом сообщил агент игрока Алексей Бабырь.

Ранее издание «Спорт-Экспресс» сообщило о том, что «Кайсериспор» ведет активные переговоры с «Динамо» относительно аренды Макарова до лета 2026 года, и стороны уже приблизились к окончательному соглашению.

«Денис прилетел в Турцию. Он должен пройти медицинский осмотр, и в случае успешного его прохождения Денис перейдет в „Кайсериспор“», — сказал Бабырь.

Макаров защищает цвета «Динамо» с августа 2021 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

В начале декабря 2025 года футболист заявил о намерении покинуть клуб в случае, если на посту главного тренера останется Ролан Гусев. Вскоре руководство «Динамо» подтвердило, что Гусев, который временно возглавлял команду после отставки Валерия Карпина, продолжит работу с командой до конца сезона.

«Кайсериспор» на данный момент занимает 16-е место в турецкой Суперлиге после 18 туров, имея в своём активе 15 очков.