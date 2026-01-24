Агент рассказал о ходе трансфера Сауся в «Спартак»

Агент Андрей Талаев рассказал о том, как продвигается трансфер хавбека «Балтики» в «Спартак».

В расположение «Спартака» Владислав не прилетел, потому что у команды сейчас выходной. Влад сейчас в Москве. Можно сказать, что проходит медосмотр. Но пока рано утверждать, что он успешно его прошёл.