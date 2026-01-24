Агент рассказал о ходе трансфера Сауся в «Спартак»

Агент Андрей Талаев рассказал о том, как продвигается трансфер хавбека «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».
В расположение «Спартака» Владислав не прилетел, потому что у команды сейчас выходной. Влад сейчас в Москве. Можно сказать, что проходит медосмотр. Но пока рано утверждать, что он успешно его прошёл.
Губит людей не пиво, губит людей вода! :))
Губит людей не пиво, губит людей вода! :))
поле применить! А про "Балтику" напрочь забыть, Я про пиво,а вы что подумали?!
поле применить! А про "Балтику" напрочь забыть, Я про пиво,а вы что подумали?!