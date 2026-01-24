Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент рассказал о ходе трансфера Сауся в «Спартак»

сегодня, 17:25

Агент Андрей Талаев рассказал о том, как продвигается трансфер хавбека «Балтики» Владислава Сауся в «Спартак».

В расположение «Спартака» Владислав не прилетел, потому что у команды сейчас выходной. Влад сейчас в Москве. Можно сказать, что проходит медосмотр. Но пока рано утверждать, что он успешно его прошёл.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Динамо» согласилось продать Макарова в турецкий клуб
Вчера, 21:01
Слухи«Балтика» согласилась отпустить Сауся в «Спартак»
22 января
Агент Хлусевича: «С другими клубами переговоры не ведем»
22 января
Слухи«Севилья» отклонила предложение ЦСКА по Саласу
22 января
В «Ахмате» опровергли интерес к Джикии и возможный уход Гандри
20 января
ПАОК прекратил переговоры с «Зенитом» по переходу Дркушича
20 января
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:30
....привет,Бро!!! Это точно!!!
stanichnik
stanichnik ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:14
Доброго Здоровья, shur!
Губит людей не пиво, губит людей вода! :))
Муравьед
Муравьед
сегодня в 18:26
Сомнительный переход из 5-ой команды в 6-ую команду РПЛ.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 18:01
...в 22-а годика то, всё тело гармонами играет,осталось только на
поле применить! А про "Балтику" напрочь забыть, Я про пиво,а вы что подумали?!
Capral
Capral
сегодня в 17:33
Очень хочу посмотреть, как он придется Спартаку и как сможет перестроиться, после футбола Талалаева, всё таки разные команды и понимание футбола. Но если он уже в Спартаке- пожелаю ему Удачи!!! И пусть помнит, в какой Великий Клуб он перешел!!!!!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:29
Ну будем надеятся , что у него со здоровьем всё в порядке.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 