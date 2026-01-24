«Манчестер Сити» дома победил «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии

В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счетом 2:0.
Голами у хозяев отметились: Мармуш (6') и Семеньо (45+2').
По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 46 очков (2-е место), у гостей — 8 очков (последнее место).
В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 1 февраля, соперником будет «Тоттенхэм». «Вулверхэмптон» проведет следующий матч 31 января (соперник — «Борнмут»).
диагональные пасы Гуэхи и Хусанова просто шикарные.
на 40 метров точно в ногу.
жаль, что Семеньо и Мармуш не смогли реализовать эти моменты.
было бы по дублю.
с победой, МанСити.
и ждем такой же уверенной победы в ЛЧ над Галатасараем!!!
В таких встречах нельзя терять очки
