«Манчестер Сити» дома победил «Вулверхэмптон» в матче чемпионата Англии

сегодня, 20:00
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

В матче 23-го тура английской Премьер-Лиги встречались «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голами у хозяев отметились: Мармуш (6') и Семеньо (45+2').

По итогам встречи «Манчестер Сити» имеет 46 очков (2-е место), у гостей — 8 очков (последнее место).

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет 1 февраля, соперником будет «Тоттенхэм». «Вулверхэмптон» проведет следующий матч 31 января (соперник — «Борнмут»).

zqdf6ekrs6n9
сегодня в 21:42
Дружина Роба Эдвардса играла неплохо, но с такой атакой остаться в элитном дивизионе будет сложновато.
e6sdqt5fjwj7
сегодня в 21:40
Заметно прибавил после перерыва Вулверхэмптон, который смог выровнять игру, но не смог сравнять счет или хотя бы забить гол престижа. Прервали свою неудачную серию из четырех матчей кряду без побед в АПЛ футболисты Ман Сити, которые завтра явно будут болеть за своих соседей из Юнайтед в матче с Арсеналом.
пират Елизаветы
сегодня в 21:04
наконец то МС выиграл.
диагональные пасы Гуэхи и Хусанова просто шикарные.
на 40 метров точно в ногу.
жаль, что Семеньо и Мармуш не смогли реализовать эти моменты.
было бы по дублю.
с победой, МанСити.
и ждем такой же уверенной победы в ЛЧ над Галатасараем!!!
drug01
сегодня в 20:40
Может у Сити игра ещё наладится
sv_1969
сегодня в 20:32
В таких встречах нельзя терять очки
Noiprocs
сегодня в 20:23
Судьи в Англии держат планку, не поставили явный пенальти. Рука была в естественном положении, однако во время передачи (паса) игрок её поднял, скорее всего хотел схватить/зацепить игрока.
