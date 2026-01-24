Top.Mail.Ru
Фанаты «Бенфики» ворвались на базу клуба, протестуя против работы Моуриньо

вчера, 22:36

Около 200 разгневанных поклонников «Бенфики» совершили несанкционированное проникновение на тренировочную базу клуба. Они хотели провести переговоры с руководящим составом.

Причиной недовольства фанатов является неудовлетворительное состояние команды в текущем сезоне. Наиболее резкая критика направлена в адрес генерального директора и главного тренера – Жозе Моуриньо.

В чемпионате Португалии «Бенфика» занимает лишь третью позицию, отставая от лидера, «Порту», на десять очков. В Лиге чемпионов команда располагается на 29-м месте, имея в активе шесть баллов.

