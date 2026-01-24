Top.Mail.Ru
«Челси» сделал предложение «Реалу» по переходу Мастантуоно

вчера, 22:53

Лондонский «Челси» сделал предложение о взятии в аренду молодого таланта «Реала» Франко Мастантуоно.

«Синие» в прошлом были одним из нескольких клубов, заинтересованных в подписании Мастантуоно, прежде чем тот окончательно решил переехать в испанскую столицу.

18-летний футболист в Испании получает мало игрового времени с момента перехода из «Ривер Плейт» летом прошлого года, сыграв всего семь матчей в Ла Лиге. По информации испанского издания Fichajes, «Челси» в этой связи вновь заинтересовался крайним полузащитником и обратился к «Реалу» с предложением об аренде до конца сезона.

Издание TeamTalk утверждает, что клуб Ла Лиги вряд ли одобрит сделку, поскольку по-прежнему считает, что Мастантуоно может сыграть важную роль в команде.

Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:56
Да уже опровергли этот «интерес».
shur
shur
вчера в 23:55
...первый тайм с Вильярреалом сплошные ляпы! Приём мяча, пасы где они- молодое дарование....???!!! В народе говорят :"...как голый на -блю!" ...Куда летит,зачем эта торопливость,понятное дело от
неопытности!!!
Гость
