«Челси» сделал предложение «Реалу» по переходу Мастантуоно

1769284439

вчера, 22:53

Лондонский «Челси» сделал предложение о взятии в аренду молодого таланта «Реала» .

«Синие» в прошлом были одним из нескольких клубов, заинтересованных в подписании Мастантуоно, прежде чем тот окончательно решил переехать в испанскую столицу.

18-летний футболист в Испании получает мало игрового времени с момента перехода из «Ривер Плейт» летом прошлого года, сыграв всего семь матчей в Ла Лиге. По информации испанского издания Fichajes, «Челси» в этой связи вновь заинтересовался крайним полузащитником и обратился к «Реалу» с предложением об аренде до конца сезона.

Издание TeamTalk утверждает, что клуб Ла Лиги вряд ли одобрит сделку, поскольку по-прежнему считает, что Мастантуоно может сыграть важную роль в команде.