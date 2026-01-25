«Арсенал» рассчитывает летом подписать Альвареса из «Атлетико»

1769323159

сегодня, 09:39

«Арсенал» изучает возможность возвращения из «Атлетико Мадрид» в Англию. ESPN сообщает, что в этом месяце переход не состоится, вместо этого «канониры» хотят попробовать осуществить сделку летом.

Ключевую роль будет играть спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта, который два года назад подписал Альвареса в «Атлетико».

«Атлетико» готов продать игрока, но настаивает на цене в 100 миллионов евро.

Со своей стороны, руководство «Арсенала» признает, что у команды по-прежнему не хватает вариантов в атаке, несмотря на приход Виктора Дьекереша прошлым летом и возвращение Габриэла Жезуса в форму.

«Арсенал» сейчас находится в контакте с «Атлетико» и просит держать его в курсе ситуации с Альваресом в преддверии летнего трансферного окна.