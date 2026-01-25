Top.Mail.Ru
«Арсенал» рассчитывает летом подписать Альвареса из «Атлетико»

сегодня, 09:39

«Арсенал» изучает возможность возвращения Хулиана Альвареса из «Атлетико Мадрид» в Англию. ESPN сообщает, что в этом месяце переход не состоится, вместо этого «канониры» хотят попробовать осуществить сделку летом.

Ключевую роль будет играть спортивный директор «Арсенала» Андреа Берта, который два года назад подписал Альвареса в «Атлетико».

«Атлетико» готов продать игрока, но настаивает на цене в 100 миллионов евро.

Со своей стороны, руководство «Арсенала» признает, что у команды по-прежнему не хватает вариантов в атаке, несмотря на приход Виктора Дьекереша прошлым летом и возвращение Габриэла Жезуса в форму.

«Арсенал» сейчас находится в контакте с «Атлетико» и просит держать его в курсе ситуации с Альваресом в преддверии летнего трансферного окна.

Nenash
Nenash
сегодня в 12:22
Он не подходит Арсеналу. Да и не пойдёт он туда..
Alex_67
Alex_67 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 12:10
Если Арсенал не выиграет АПЛ, не факт, что Артету оставят на посту тренера Канониров.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 12:04
А кто будет за Атлетико играть?
dkut8xy7kjcp
dkut8xy7kjcp
сегодня в 11:57
Аргентинец явно бы усилил пушкарей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:43
У каждого плута свои расчёты...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:35
Дьекереш пока не впечатляет. Но не думаю что Арсенал купит Альвареса. В системе футбола Артеты форварды мало что решают.
2bpy3hpt8hsq
2bpy3hpt8hsq
сегодня в 10:33
Будет неплохо заиметь такого форварда, появится разнообразие в атаке
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:07
Совсем ошалели от денег... Слишком длинную лавку опасно иметь, с неё часто и начинаются проблемы.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:56
Грядет тяжёлая сделка и долгие торги...)
