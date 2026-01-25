Карпин оценил слухи об уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»

1769333068

сегодня, 12:24

Главный тренер сборной России опроверг появившиеся сведения о возможном уходе из «Реала Сосьедад». Его комментарии последовали за публикацией радиостанции COPE, в которой утверждалось, что Захарян может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Карпин подчеркнул, что слухи о смене команды Захаряном не имеют под собой оснований. По его словам, он обсуждал ситуацию со спортивным директором испанского клуба, который заверил, что приоритетная задача – полное восстановление игрока.

Тренер также добавил, что лично беседовал с Захаряном, который выразил желание продолжить карьеру в «Реале Сосьедад». Карпин уверен, что до конца текущего сезона Захарян останется в Испании, и никаких разговоров о возвращении в Россию не шло.

Напомним, 22-летний полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах в различных соревнованиях, отметившись одним забитым мячом.