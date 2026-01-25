Top.Mail.Ru
Карпин оценил слухи об уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»

сегодня, 12:24

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг появившиеся сведения о возможном уходе Арсена Захаряна из «Реала Сосьедад». Его комментарии последовали за публикацией радиостанции COPE, в которой утверждалось, что Захарян может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Карпин подчеркнул, что слухи о смене команды Захаряном не имеют под собой оснований. По его словам, он обсуждал ситуацию со спортивным директором испанского клуба, который заверил, что приоритетная задача – полное восстановление игрока.

Тренер также добавил, что лично беседовал с Захаряном, который выразил желание продолжить карьеру в «Реале Сосьедад». Карпин уверен, что до конца текущего сезона Захарян останется в Испании, и никаких разговоров о возвращении в Россию не шло.

Напомним, 22-летний полузащитник выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 16 матчах в различных соревнованиях, отметившись одним забитым мячом.

dvrpna5pqkpy
dvrpna5pqkpy
сегодня в 14:56
В Сосьедаде , самый наш неудачный легионер
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:36
Надо же, сам Карпин оценил слухи об уходе Захаряна из ФК Реал Сосьедад!!! А прокомментировать интервью очень известного мастера и знатока футбола Владимира Пономарева он не хочет? Его бывший футболист ЦСКА и сборной СССР, который играл на Чемпионате мира 1966 года, дал корреспонденту газеты Советский Спорт Артёму Мельниченко 19 января 2026 года. Интересный материал, советую почитать.
112910415
112910415
сегодня в 14:10
подлечить и быстренько продать кому-то не разборчивому !
jfu8a3r7r5bt
jfu8a3r7r5bt
сегодня в 13:47
Ну что... ключевое слово "оценил"....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:38
В принципе Валера и мог узнать , учитывая что он вхож в офис РС)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:35
Ну если Валера сказал - то так тому и быть...)
