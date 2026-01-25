Top.Mail.Ru
Мбаппе забил пенальти «паненкой» и посвятил его Браиму Диасу

сегодня, 12:39

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе забил пенальти ударом «паненка» в концовке матча Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0).

Когда звездный нападающий «Реала» покидал стадион «Эстадио де ла Серамика» вчера вечером, его спросили, имел ли пенальти в стиле Антонина Паненки какое-то отношение к Браиму Диасу. В недавнем финале Кубка Африки марокканец на последних секундах встречи против Сенегала не реализовал пенальти, пробив его именно «паненкой».

Мбаппе, хорошо понимая, о чем его спрашивают, сказал: «Да, я полностью его поддерживаю».

Решение Мбаппе посвятить пенальти в стиле Паненки Браиму вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков.

Некоторые понимают его и считают это благородным жестом по отношению к товарищу по команде, переживающему трудности, другие же видят в этом открытое издевательство: забить гол, который не удалось забить марокканцу, а затем посвятить его ему, напоминая о неудаче.

xj2rf9mggfpa
xj2rf9mggfpa
сегодня в 16:01
Как говорится, дурак ты боцман, и шутки у тебя дурацкие!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:51, ред.
Браим хочет кубок Африки, а не паненку черепахи.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:44
Хреновенькая какая то поддержка вышла! С душком
particular
particular
сегодня в 14:39
Выпендрёж красив, но и опасен... Смолов не даст соврать...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:11
Мог бы привет Диасу передать как-то по-другому... Действительно, а если бы не забил?
112910415
112910415
сегодня в 14:08
суета сует
CCCP1922
CCCP1922 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:05
Он получил от "паненки" удовольствие, Киллиану всё можно... Лучше бы о Золотом мяче думал..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:59
А ведь Киля в любом случае сильно рисковал , если б он не забил этот пенальти - большая часть тролинга досталась бы ему самому...)
shur
shur
сегодня в 13:53
...Браим вроде бы уже не мальчишка сопливый, чтобы его лишний раз при всём народе.....!!! Учил бы его на Бернабеу перед фанатской трибуной, какова бы была реакция болел?!
czh76tqp66yb
czh76tqp66yb
сегодня в 13:45
Черепашка в своем репертуаре..... но могЁт когда захочет
lazzioll
lazzioll
сегодня в 12:43
если уж решил посвящать - надо было не забивать, вот и поддержка была бы) согласен со второй группой болел из новости - просто троллит Мбаппе. ты не забил ни одного гола за чемпионат, а я тебя поддерживаю и забил шесть за матч, ну каково тебе от поддержки? норм?
mjh5d9k4wzhs
mjh5d9k4wzhs
сегодня в 12:42
Больше на троллинг смахивает
