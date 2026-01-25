Мбаппе забил пенальти «паненкой» и посвятил его Браиму Диасу

1769333977

сегодня, 12:39

Форвард «Реала» забил пенальти ударом «паненка» в концовке матча Ла Лиги против «Вильярреала» (2:0).

Когда звездный нападающий «Реала» покидал стадион «Эстадио де ла Серамика» вчера вечером, его спросили, имел ли пенальти в стиле Антонина Паненки какое-то отношение к . В недавнем финале Кубка Африки марокканец на последних секундах встречи против Сенегала не реализовал пенальти, пробив его именно «паненкой».

Мбаппе, хорошо понимая, о чем его спрашивают, сказал: «Да, я полностью его поддерживаю».

Решение Мбаппе посвятить пенальти в стиле Паненки Браиму вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков.

Некоторые понимают его и считают это благородным жестом по отношению к товарищу по команде, переживающему трудности, другие же видят в этом открытое издевательство: забить гол, который не удалось забить марокканцу, а затем посвятить его ему, напоминая о неудаче.