Карпин: «В „Реале Сосьедад“ все очень ждут возвращения Захаряна»

Руководство «Реала Сосьедад» с нетерпением ожидает возвращения в строй российского хавбека Арсена Захаряна, который восстанавливается после повреждения. Об этом сообщил прессе наставник национальной сборной России Валерий Карпин.
Напомним, что Захарян не смог принять участие в игре 20-го тура испанской Примеры против «Барселоны» (2:1) из-за проблем с мышцами. Представители пресс-службы клуба проинформировали, что футболист также пропустит предстоящий матч с «Сельтой», запланированный на 25 января.
«У Арсена не только или даже не столько травмы. У него небольшое механическое повреждение мышцы, которое привело к небольшому микронадрыву. Это может случиться с кем угодно. Он очень долго восстанавливался после механического повреждения голеностопа, физиология и физическое состояние ни при чем, еще вирусы могут быть. Я думаю, он сам недоумевает. В клубе все тоже ждут его возвращения, верят, надеются», — сказал Карпин.
