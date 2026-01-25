Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИспания. Примера 2025/2026

Карпин: «В „Реале Сосьедад“ все очень ждут возвращения Захаряна»

сегодня, 13:16

Руководство «Реала Сосьедад» с нетерпением ожидает возвращения в строй российского хавбека Арсена Захаряна, который восстанавливается после повреждения. Об этом сообщил прессе наставник национальной сборной России Валерий Карпин.

Напомним, что Захарян не смог принять участие в игре 20-го тура испанской Примеры против «Барселоны» (2:1) из-за проблем с мышцами. Представители пресс-службы клуба проинформировали, что футболист также пропустит предстоящий матч с «Сельтой», запланированный на 25 января.

«У Арсена не только или даже не столько травмы. У него небольшое механическое повреждение мышцы, которое привело к небольшому микронадрыву. Это может случиться с кем угодно. Он очень долго восстанавливался после механического повреждения голеностопа, физиология и физическое состояние ни при чем, еще вирусы могут быть. Я думаю, он сам недоумевает. В клубе все тоже ждут его возвращения, верят, надеются», — сказал Карпин.

Подписывайся в ВК
Все новости
Нино доволен игрой в связке с Дивеевым
Вчера, 22:29
Липатов очень много плохого сделал для «Локомотива» — Валерий Баринов
23 января
Бельский считает, что в «Зените» еще появится свой Ламин Ямаль
23 января
Бельский считает, что ужесточение лимита не повысит уровень РПЛ
23 января
Титов назвал загадкой нового тренера «Спартака» Карседо
22 января
Гонду рассказал о своем трансфере из «Зенита» в ЦСКА
19 января
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:20
Естественно, ведь Захарян там незаменимый. Без него никак.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:09
«В „Реале Сосьедад“ все очень ждут возвращения Захаряна» - так же "как в Динамо возвращения Карпина"...)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Приветствую, Володя!!!
Реклама- в самую девятку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Согласен, со всем тобою сказанным, и подписываюсь без ограничений!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 14:57
Как всегда ГЕНИАЛЬНЫЕ стихи, сопровождаемые ГЕНИЕМ В.Д.Поленова "Заросший пруд"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
drug01
drug01
сегодня в 14:46
Вероятно Карпин больше знает о здоровье этого игрока???
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:42
Приветствую Виктор!Думаю Валера этими словами хочет поддержать Арсена!))) Но не понимает что игрока все устраивает! Мне вспомнилась знаменитая реклама по этому поводу)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:25
Откуда ему знать про дела в Сосьедаде? Походу, намылился туда тренером...
Lobo77
Lobo77
сегодня в 14:15
Возвращения в Динамо?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:15
Я не медик, но что-то мне подсказывает, что вирусы никак не могут способствовать образованию микронадрыву мышцы.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:10
...Как не старайся,врядли ты увидишь,
В пруду глубоком, карпа на плаву!
Его рождественские трели,
Практически не слышны никому!
112910415
112910415
сегодня в 14:06
Валера обзвонил всех.
Все сказали : очень,очень ждём ! )
ttn7z8398bg4
ttn7z8398bg4
сегодня в 13:58
А его окончательного отъезда там ждут ещё больше
Capral
Capral
сегодня в 13:56
Не, ну это уже зашквар или просто ДИЧЬ.
Все с нетерпением ждут возвращения травматичного, больного и несерьезного ребёнка. Надо признать, что у Валеры иногда такое случается, когда слова бегут впереди мысли...........................................)))
Vilar
Vilar
сегодня в 13:52
Терапевт-травматолог Карпин объяснил и поставил диагноз Захаряну.
А тренер Карпин прощупывает состояние взлётно-посадочной полосы на запасном аэродроме.
c839pdjynxg3
c839pdjynxg3
сегодня в 13:44
Кто кто а Карпуща знает все интриги и новости....:)))
bx7gun8u7p58
bx7gun8u7p58
сегодня в 13:42
Ждут... пока не дождутся....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:38
«В „Реале Сосьедад“ все очень ждут возвращения Захаряна» - Ну правильно у них там похоже, что то вроде тотализатора - "Через какое время Арсен опять "выйдет из строя" "...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 