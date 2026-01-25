Легенды «Спартака» обыграли сборную легенд СССР в матче памяти Симоняна

1769344236

сегодня, 15:30

В Москве состоялся памятный матч в честь легендарного нападающего «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года, , завершившийся победой команды ветеранов московского «Спартака» над сборной легенд СССР со счетом 5:4.

Денис Глушаков оформил хет-трик в составе победителей, а также по одному мячу провели Никита Баженов и Валерий Шмаров. У команды легенд СССР дублем отметились Сергей Кирьяков и Андрей Каряка. В игре приняли участие такие известные футболисты, как Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Заза Джанашия, Эрик Яхимович, Александр Мостовой и другие. Этот матч стал частью серии мероприятий, организованных Российским футбольным союзом в память о выдающемся футболисте.

Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября. За свою карьеру футболиста он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды завоевал кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром за всю историю «Спартака» с 160 голами. Ему принадлежит и первый гол сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира, забитый в 1958 году в матче против Англии (2:2).