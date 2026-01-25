Top.Mail.Ru
Soccer.ru
Легенды «Спартака» обыграли сборную легенд СССР в матче памяти Симоняна

сегодня, 15:30

В Москве состоялся памятный матч в честь легендарного нападающего «Спартака» и олимпийского чемпиона 1956 года, Никиты Симоняна, завершившийся победой команды ветеранов московского «Спартака» над сборной легенд СССР со счетом 5:4.

Денис Глушаков оформил хет-трик в составе победителей, а также по одному мячу провели Никита Баженов и Валерий Шмаров. У команды легенд СССР дублем отметились Сергей Кирьяков и Андрей Каряка. В игре приняли участие такие известные футболисты, как Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Заза Джанашия, Эрик Яхимович, Александр Мостовой и другие. Этот матч стал частью серии мероприятий, организованных Российским футбольным союзом в память о выдающемся футболисте.

Никита Симонян ушел из жизни 23 ноября. За свою карьеру футболиста он выступал за московские «Крылья Советов» и «Спартак», в составе которого четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды завоевал кубок страны (1950, 1958). Симонян является лучшим бомбардиром за всю историю «Спартака» с 160 голами. Ему принадлежит и первый гол сборной СССР в финальных стадиях чемпионатов мира, забитый в 1958 году в матче против Англии (2:2).

Впоследствии Симонян успешно работал главным тренером «Спартака», ереванского «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР. Под его руководством «Спартак» дважды выигрывал чемпионат СССР (1962, 1969), а «Арарат» однажды (1973). Также он приводил свои команды к победам в Кубке СССР: трижды «Спартак» (1963, 1965, 1971) и однажды «Арарат» (1973).

Шуня771
Шуня771
сегодня в 19:28
Огласите весь список легенд!

Есть подозрения, что не всех знаю...)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:14
А почему рекламы не было?
ABir
ABir
сегодня в 17:43
Светлая память выдающемуся советскому футболисту и тренеру Никите Симоняну!
Capral
Capral
сегодня в 17:26
Кто там легенды- Яхимович и Каряка?!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
shur
shur
сегодня в 17:23
..вот это игра Глушака, ветеранам по три закладывать!!!
2dpkr7dnv8c7
2dpkr7dnv8c7
сегодня в 17:08
Знатно ребята помянули Никиту Павловича
